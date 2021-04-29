İsterseniz bugün "namussuz yolları" bir kenara koyalım ve Erdoğan'ı devirmek için tutabilecekleri "namuslu" yoldan söz edelim.

Seçim yani.

CHP saflarında İmamoğlu ve Yavaş'ın dışında "üçüncü ve beklenmedik bir isim" üzerinde duruluyormuş ama açıklanmıyormuş...

Cumhurbaşkanı adayı olarak yani.

Hayırlı olsun.

Bu pilav daha kova kova nice sular kaldıracak.

Herhalde biri çıkıp "Selahattin Demirtaş kazanır" dese kimse gülmeye bile gerek görmez.

Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı gibi bir şey...

"İlk turu" atlatmayı umuyorlar ve "ikinci turda" kendilerini şanslı görüyorlar.

O kadar garanti değildir.

Erdoğan'ın karşısında ikinci tura kalabilecek adayın "kim olacağına" da bağlıdır.

Bu adayın İmamoğlu, Yavaş ya da Soyer olması muhalefet için pek de makbul sayılmayacaktır.

Belki Akşener...

O da zaten bu umudu içinde canlı tutuyor.

Kaç kişinin bir "kadın cumhurbaşkanı" görmek isteyeceğini de biz de görürüz.

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Peki o zaman Demirtaş'ın ittifaktan çekilme tehdidi ne ayaktır?diyor...Kimlerle? TKP, HTKP falan mı?Kaç kişi ve kaç oy?Muhalefet ittifakı içinde yer alan partilerden hiçbirinin kendi başına kazanması mümkün olmadığı gibi kıytırık birtakım yeni ittifaklarla bir yere varması da mümkün değildir.Tek çıkar yolları ortak ve güçlü bir aday, ilk turda da, eğer öyle bir şey olursa ikinci turda da.Var mıdır böyle bir babayiğit?

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Muharrem İnce,partiyi 23 Nisan'a yetiştiremedi.Zararı yok, daha bunun 19 Mayıs'ı var ama bu daçıktıktan iki gün sonra. Dar vakitte gene yetişmeyecek.30 Ağustos'u da var diyecektim ama işin iyice suyu çıkıyor.Böylece, Memleket Partisi adı verilecek ve şimdilik namevcut partide hiç kimsenin en küçük bir ağırlığı veolmadığı, başlarında Muharrem İnce olmadan abdesthaneye bile gidemeyecekleri görüldü.Çünkü bu bir parti değil, Muharrem Bey'in...Söz konusu kişi,demişti!Herhalde biraraya gelip pişpirik oynamak için kuruyorlar.

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Eğer o beklenmedik ve gizli tutulan kişi söylentisi, bazı gazeteci müsveddelerinin Tunç Soyer'i itelemek için kurmaya çalıştıkları ucuz bir tezgâh değilse...İster misiniz Kılıçdaroğlu filmi başa sarsın da gene Muharrem İnce'yi göstersin?Vallahi şırakkadak düşer bayılırım.Aslında boş konuşuyoruz.Joe Biden kimi aday gösterecek? Önemli olan bu.