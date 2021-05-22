Erken dökülmüş saçları ve içki göbeğiyle tipik bir taşra delikanlısı...

Günün modasına uygun olarak "pis sakalı" eksik ama politika mesleğinde ona izin yok.

Kendini gerçekten bir "lider" sandı.

Bunda elbette, "eski partisinin" oyunu tek başına yüzde 5 aşabilmiş olması tetikleyici oldu.

Bu oyların hepsinin "şahsına" verildiğini düşündü.

Hatta belki Erdoğan'ı yenip cumhurbaşkanı olabileceğini saf saf gerçekten de ummuştu...

Şimdi CHP'yi denklemden çıkarınca gerçek "potansiyeli" beliriyor: Yüzde 5.

Ama bunu neyle alacak?

Bazı CHP saflarında Kılıçdaroğlu'na duyulan tepki ve öfkeyle alacak.

Kaymalar olacağını da kabul edersek bu oy yüzde kaça kadar gider?

Meseleye daha gerçekçi bakanlar, İnce'nin oyunun yüzde 1 dolaylarında kalacağını tahmin ediyorlar.

***

Çünkü,bir şey yok.CHP'ye kırgınlığı ve küskünlüğü var, o kadar.Ona haksızlık ettiler. İyi ama bundan seçmen olarak bize ne?Partisinin yönetimini pek demokratik bir şekilde seçimle belirleyeceğini söylüyordu, hepsi atamayla geldi. Ama seçmen olarak bundan bize ne?Daha ilk günden madara oldu: Parti amblemininolduğu meydana çıktı.Akıllıca davranıpdemedi, savunmaya kalktı.Şimdi her gittiği yerde bu mesele alay konusu olacak ve yüzüne vurulacak.gibi basitliklerle de, alt tarafı sıradan birtaşra politikacısı olduğunu gösterdi.Şimdi kara kara program düşünüyor.Çünküvaatlerinden öte dişe dokunur bir programı da yok.Bol vakti olduğunu düşünüyor olmalı, önünde daha iki sene var.Fakatcümlesiyle debir çuval inciri berbat etti.Ne yani, ittifak Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeye karar verirse destek mi olacak?Öyleyse bu yemeği niçin yedi?

***

O zaman bu güldürüde niçin rol alıyor?diye mi?Bu oyunda Babacan neyse, Davutoğlu neyse, Sarıgül neyse İnce de odur: Aksesuvar.Keşke Yalova belediye reisliğine oynasaydı...Hem daha gerçekçi olurdu hem de gerçekten orada olumlu icraat yapabilirdi...Bakınız çakallar atıp tutmayı biliyorlar ama hemen hiçbiri CHP'den ayrılmaya yanaşmıyor.Bir saf Muharrem çıktı.Kendi kendini gaza getirdi.