AK Parti, anayasa taslağı çalışmalarını tamamlamış.

Ötekiler bu alanda da geriden geliyorlar. Tamamlamış değiller.

Öyle ya da böyle, birbiriyle uyuşması asla mümkün olmayan iki zıt taslak çıkacak karşımıza.

Muhalefetin taslağı, "muhayyel" bir iktidara gelme özlemi üzerine kurulacak. Gelirsek yaparız, gelemezsek hava alırız.

İktidarın kendi taslağını ortaya sürmesi çok daha kolay ve çabuk olacaktır.

Lakin Meclis'ten geçmeyecektir bu koltuk dağılımıyla... (Bu geçmezse öteki hiç geçemez.)

Bu durumda, "Uzlaşma olmazsa millete gideriz" diyor Cumhurbaşkanı'mız.

Uzlaşma olmayacaktır. Fakat Meclis'ten geçmeden referanduma gidebilecek midir?

Hukuk allameleri düşünsünler bakalım...

Yıl sonunda açıklığa kavuşur.

Yoksa bu referandum "resmiyet" kazanmaz da bir tür anket, bir tür nabız yoklaması düzeyinde mi kalır?

Ama kabul edilirse ezici bir baskı oluşturur.

Muhalefet ondan sonra kolay kolay zıt bir taslak ortaya atamaz.

***

Buna göre, seçim barajı düşecek.

İktidar yüzde 5 diyor, muhalefette yüzde 5 diyen de var yüzde 3 de... Bir ara yüzde 7 tartışıldı, sonra vazgeçildi.

Demek ki burada bir uzlaşma sağlanmış işte. (Tekrar söylüyorum, "sistem" konusunda bir uzlaşma beklemeyiniz.)

Başka? Başka sağlığın.

Baraj yüzde 5 olursa küçük partiler ayakta kalabilmek için ittifak aramadan "kendi kontolarına iş tutabilecekler"...

Bunu bile tutturamayanlar da Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesini ve hiç olmazsa başkanlarına birer "kıyak Meclis koltuğu" vermesini bekleyecekler.

Yüzde 1 bile tutturamayan da dükkânı kapatsın, gitsin evine yatsın.

Ya da bizim ağzımıza düşmeye razı olsun.

Diğer bir önemli husus, "milletvekili transferlerinin" önüne geçilmesi...

Bir partiden çıkıp başka partiye girince, yirmi kişiyi bulsan bile Meclis'te grup kurmak mümkün olmayacak!

Böylece, "mebus ödünç verip sonra da geri almak" gibi hokkabazlıklar son bulacak.

Birçok politikacı, bu utanç verici zilletten kurtulacak.

***

HANIMEFENDİ SANATÇI



"Lüks arabalar, evler, tatiller...

Bunlara ulaşmak benim gibi g.te, memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda..."

Hande Sarıoğlu (eski sunucu)