Sayın Kılıçdaroğlu bana "şaklaban" diyerek hakaret etmişti, bugün gülelim, onu sevindirelim.

CHP tam 200 bin kişiyi sahaya indirecekmiş.

Bu bir "sokak örgütlenmesiymiş"...

Her birinde 400 kişi olacak şekilde 200 bin "öbek" oluşturulacakmış.

Ya CHP'nin parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı sayı saymayı bilmiyor, gerçekten atıcı ya da haberi geçen CHP militanı muhabir...

200 bin çarpı 400 eder 80 milyon.

Yani Türkiye'nin neredeyse tamamı!

Millet silme CHP'ye kesmiş de haberimiz mi olmadı?

200 bin öbeğe 400'er kişi... Yahu siz ağzınızdan çıkan lafın farkında mısınız?

Meğerse "400 seçmen" demek isterlermiş ama bunu ifade edemiyorlar.

Ya da kafa karıştırmak işlerine geliyor.

"Öbek sorumlularının" eğitimine geçilmiş...

Yani şu anda 200 bin kişi parti içinde eğitim görüyor, her biri yanına 399 kişi daha alacak... Tövbe, 399 kişiyi kafakola alacak.

Bir zamanlar "Biz kaç kişiyiz?" diye sormuştu göbekçilerinden biri.

Bu eğitim programında "Kapı nasıl çalınır?" gibi ince bilgiler de varmış.

Aman ayakkabı çıkarmayı da öğrensinler ama ortalığı kokutmadan.

Gittikleri evlere öylece dalmaya kalkarlarsa laf işitirler.

"Ev sahibiyle nasıl geyik yapılır?" galiba en önemli ders ünitesi.

Giderken yanlarında lokum falan da götürsünler. Eli boş giden seçimde de havasını alır.

Çünkü bunlar evleri dolaşacaklar...

"Oyunuzu bize verin" diyecekler.

Elbette "Neden?" diye soranlar da çıkacaktır.

Ama 80 milyon CHP seçmeni oluştuysa zaten bir şey söylemeye de gerek yok. Nasıl olsa "tulum" garanti.

Fakat kendilerine koyabildikleri en büyük hedef de, itiraf ediyorlar, yüzde 30'un üstüne çıkmak.

Yani Muharrem'i geçmek. O kadar.

Sayın Kılıçdaroğlu... Söyleyin, sakın bizim eve öbek möbek ya da göbek gelmeye kalkmasın, ağır konuşurum.

Bir de, şaklaban arıyorsanız biraz da yanınıza yörenize baksanız...

***



YETTİN BE İHSAN!

Arkadaş maden bulmuş, kazıp duruyor.

"Oğuz Atay'ın günlüğü çalındı mı" geyiğinden sonra şimdi de "Yılmaz Güney, Oğuz Atay'ın kafasına silah dayadı" geyiği çıktı.

Ama bununla köşeni dolduramıyorsun, kısa geliyor.

Madem pehlivan tefrikasına başladın, arkasını getir.

Sana birkaç başlık önereyim: Oğuz Atay'ın Oğlu, Oğuz Atay'ın Milyonları, Oğuz Atay Fausta'ya Karşı, Oğuz Atay ve Zaloğlu Rüstem, Oğuz Atay'ın Dönüşü, Oğuz Atay'ın İntikamı, Oğuz Atay'ın Zaferi...

Yaz ki birtakım kart yavşaklara da malzeme çıksın.