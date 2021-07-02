Herkes bir proje yapıyor ya, geri kalmamış, Meral Hanım da yapmış.

Bu bir yatırım projesi değil.

Fakat Kılıçdaroğlu'nun ambalaj sanayii kenti projesi gibi uçuk kaçık da değil.

Ortadan bir şey...

Projenin ismi "Artagan"...

Buyur? D'Artagnan mı?

Nece bu? Türkçe'ymiş.

Öz Türkçe...

"Gökkonuksal avrat" ya da "içi geçmiş dinsel kişi" gibi bir şey mi yani?

"Bolluk ve bereket" anlamına geliyormuş.

Peki niçin bolluk ve bereket dememişler kısa yoldan? Biz Japonca mı konuşuyoruz?

Dedem Korkut gelmiş, boy boylamış, soy soylamış, hop hoplamış, top toplamış.

Sözde milliyetçi ya bunlar... İşin içinde ok, sadak, börk, kımız falan da olacak tabii.

Artagan bir mali reform projesi. Böylece, tarım reformuna Bamsı Beyrek, eğitim reformuna Kutadgu Bilig, sağlık reformuna Camoka Yiğit, kadın hakları reformuna da Bayırgülü isimleri verilebilir.

Hay albızlar alası!

***

Efendim bu Artagan projesi, nakitsiz biroluyormuş.anlamınagelen ekosistemi,sanıyorlar! Ekonomi bilgileri bu kadar.Üze kök Tengri, asra yagız yir kılındıkta, ikin ara ekosistem kılınmış...böyle demiyor ama zarar yok.Artagan, şimdiye kadar hiç yaşamadığımız bir para bolluğuna yol açacakmış.Sevdim bu artaganı...Mevduat açığı sebebiyle yurt dışından borç bulmaya çalışan bankalarımız mevduat fazlası veren kurumlara dönüşeceklermiş (iyi ama "mevduat" gibi Arapça kelimeler yakışmadı buraya.) Kredi faizleri yakın tarihimizin en düşük seviyelerine gerileyecek (kredinin, faizin ve seviyenin Öz Türkçe'si nedir?), üretim artacak, tüketim geniş kitlelere yayılacakmış.Artagan devlet bütçesine 300 milyar lira kaynak, finans sistemine de 500 milyar ek mevduat sağlayacakmış.Artagan'da herkes geliri üzerinden adil şekilde vergi ödeyecekmiş (bunu kimse sevmeyecek), lakin bunun olması için tüm para hareketlerinin dijital ortamda gerçekleşmesi gerekiyormuş. Böylecehazırlanmış olacakmış.Sınıfsız toplumdan nakitsiz topluma geldik.Eh, şu anda dayaşamıyor muyuz?Kayıt dışı ekonomiyi besleyen hortumlar kesilecek, mali suçlar daha oluşmadan engellenecekmiş.

***

Bütün bunları anladık da şu Artagan'ın tam olarak ne olduğunu bir türlü anlayamadık.Bir de küçük ayrıntı var tabii: Uygulamak için Meral Hanım'ın iktidara gelmesi gerekiyor.Hadi bakalım, seçimde Artagan, Erdogan'a karşı!..