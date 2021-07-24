Açık söyleyin: Avrupa Kupası'nın açılış ve kapanış törenlerini çok mu bayılarak izlediniz?

Yoksa, "Şu saçmalıklar bir an önce bitse de maç başlasa" mı dediniz?

Pop yıldızı oldukları söylenen tırışkadan nağmeler şarkıcılarını gürültüden duyabildiniz mi bari?

Kaç kişi, "kör hafız" Bocelli'nin ayaküstü şişirerek söylediği ve gürültüye giden "Nessun Dorma"dan anlar ve zevk alır?

O aryanın yeri ve sırası orası mıdır?

İşte Olimpiyat da böyle.

"Spor dünyası" ilgilenir, sporla ilgili olmayanlar "laf ola" bakarlar.

Televizyon yayını günlerinden önce bakamıyorlardı bile, iki gün sonra gazeteden okuyorlardı.

Bir kere, Olimpiyat'ta sergilenen spor dallarından çoğu "spektaküler" değildir.

Gülle ya da çekiç atan iri kıyım vatandaşı seyretmenin ve de bundan heyecan duymanın mantığı ne ola ki?

Eski Yunan'da mı yaşıyoruz? Orada sporcular anadan doğma soyunurlar, bedenlerine önce zeytinyağı sürülür sonra da kum serpilirdi...

Bakınız bugün de öyle yapılsa seyirci sayısı birdenbire patlar.

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oyunlar daelindedir. Amatör kelimesini olumluanlamda kullansak bile bu böyledir.Nitekim, kim merak etmiştir, kim dert edinmiştir bugüne kadar Olimpiyat futbolunu?Eh, bugünkü futbol düzeyiyle Galatasaray'ı göndersek yutarlar belki!Okçuluk, atıcılık keza...Pek pek güreş.Amauygun olacak. Tokyo saatiyle zor iş bu...Ama basın geneedebiyatını yapacaktır.Avrupa Kupası'nın daya...108 sporcumuz katılıyor, kaç madalya gelecektir?Ve kaçımız, madalya alan çocukların adını soyadını ha deyince sayabilecektir?yarışması da varmış.O yarışmanın kralıdalında Esenyurt ve Sultanbeyligibi alanlarda yapılıyor.

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