CHP Genel Merkezi'nin maskot kedisi Şero meğerse yedi aydır hastanedeymiş...

Deniz Baykal gibi.

Ona Şero adını veren de Baykal.

Niçin "Pamuk, Minnoş" falan gibi daha yaygın bir kedi ismi seçmemiş de bir çizgi roman kahramanı olan "Kötü Kedi Şerafettin"den etkilenmiş, artık kendisine sorarsınız.

Belki de CHP'yi özetlemek istediği içindir. Maskot, "genel kimliği olan bir topluluğu simgelemek için" kullanılıyor.

Şero çok yaşlı. 17 yaşında.

Bu, insanların "85-100 yaş aralığına" tekabül ediyor.

CHP gibi.

Solunum sıkıntısı yaşamış. Yaşa bağlı böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları varmış. O da Baykal gibi ölümden dönmüş.

Yedi ayda iyileştirilmiş ve doğal ortamı olan CHP Genel Merkezi'ne bırakılmış.

Veteriner, "Yaşının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz" diyor.

Tıpkı CHP gibi.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu ya da Yavaş'ı tercih etmediği, kendi adaylığının da ancak bir B planı sayılabileceği söyleniyor... Adını açıklamadığı, bir de değil iki kişiyle temas halindeymiş.

Biri Zülfü Livaneli, öteki de Şero olabilir mi?

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BIRAKINIZ ÖLSÜNLER



Yehova Şahitleri tarikatının müritleri "kan naklini" reddederler.

Bu yüzden pisi pisine ölüp giden ve şimdi Hazreti İsa'nın yanında oturduğu varsayılan kaç Şahit vardır, bu bilgiye erişemedim.

Ama bu bir inanç meselesidir ve Cem Yılmaz'ın dediği gibi isteyen "krem peynire" bile tapabilir.

Yehova Şahitleri kendi kendilerinden başka kimseye zarar vermiyorlar.

Askere gitmeyi reddettiği için toplama kamplarında gazla öldürülüp yakılan Şahit sayısı da çoktur.

İnsanların "kurtarılmayı reddetme" hakları vardır.

Ama "başkalarına zarar verme hakkı" olmamalıdır.

Aşı olmak istemeyen aşı olmaz.

Ama başkalarına virüs bulaştırma hakkı da yoktur.

İnanç başka şey, budalalık başka şeydir.

Ülkemizde ne yazık ki birçok kişi, sosyal medya denilen çirkefin etkisiyle "Amerikan cahilliği, bönlüğü ve budalalığı" ortalamasında onlarla buluştu.

Dünyanın düz olduğuna inanan da bunlardan çıkıyor, koronavirüs aşısında manyetik dalgalar ve çip olduğunu düşünenler de, "gâvur icadı" olduğu için aşılanmak istemeyenler de...

Ölmek istiyorlarsa ölsünler de bizi de öldürmesinler.

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GÖZÜN DOYSUN BEY AMCA



Amca 80 yaşında, 4 çocuk, 20 torun sahibi...

"Niçin aşı olmuyorsun?" demişler.

"Kısırlık yapıyormuş" demiş...