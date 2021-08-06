Bürokrat kuyrukçusu gazeteler ne hikmetse YAŞ kararlarına bu yıl özel bir ilgi gösterdiler...

Yeni komutanları tanıtma çabaları... Terfi listeleri...

Geçen yıllarda bu kadar üstünde durulmazdı.

Neyin özlemidir bu?

"Eski güzel günlerinin" mi, yoksa bir şeyler ima etmeye mi çalışıyorlar?

Orman yangınları sürdükçe bir yaygara bir yaygara...

Muhalefet de yalan ve iftiraya hız verdi.

Sosyal medyada kıyametler koparılıyor. İnternet sitelerinde yazan azılı Tayyip düşmanları da saldırı dozunu arttırdılar. Kürt devletinin kurulmasını isteyen Türk gazetecileri açık açık ayaklanma çağrısı yaptılar. (İlkel bir kan davasını bile "Türkler Kürtler'i öldürüyor" diye pazarlamaya çalıştılar.) Erken seçim "ya da bir başka şekilde" demişlerdi...

O "bir başka şekilde"nin yapı taşları mı döşeniyor?

Çalı çırpı hazır, kıvılcımı çakacak bir hain bekleniyor. Hani Ankara'da itin biri önce sigarasını tutuşturup sonra da çakmağı çalılıklara attı ya, onun gibi.

Fakat o çakmağı atacakların bir kısmı kodeste, bir kısmı da sustu, fırsat kolluyor.

"Büyük bir halk öfkesine" umut bağlamışlardı, seller, yangınlar gibi.

Elhak sel de var yangın da.

Halkta derin bir üzüntü var ama "öfke" yok!

Beklemedikleri bir şey de oldu, olimpiyatlara katılan sporcularımız bir anda "ufuneti" dağıtıverdiler.

Şimdi dua etsinler de futbol takımlarımız üzücü sonuçlar alsın(!)

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bir hamle daha yapacaktı, bekleniyordu.palavrasına inanmayınız, punduna getirirlerse maskelerini çıkarıverirler.Yoksa gene bir ayaklanma mı?Ama bu sefer yumuşak davranılmayacaktı,demişti.Gerçi bunu darbe yapmaya kalkışacaklar için söylemişti ama ayaklanma da bir tür darbedir.Kan dökülür.Yoksa Biden'ın istediği bu mudur?Türkiye karışacak, onlar da yeni kurdukları Dedeağaç üssünden yallah Doğu Trakya'ya...

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Evet, enflasyon çok yüksektir.Fakat bu bilinçli bir tercihtir: Yüksek enflasyon pahasına ekonomik büyüme... Ki, yüzde 7 ile rekor kıracaktır.Bu oranda büyüme sağlayabilen iktidar kolay kolay...Yani, öyle öfke dalgası falan çıkmaz.Şaşkın tavuk gibi sağa sola çırpınan muhalefet de seçimi kazanamaz.Şimdilik durum bu.Bakalım hangi köprülerin altında hangi sular akar...Fakat çamurlu bir sudur o.

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Merak ettiğim şudur: Örgütçülük oynayan salaklar, ABD'nin ister Türkiye'de ister kuracakları Kürt devletinde bir "sol rejime" gerçekten de izin vereceğini sanıyorlar mı?

Aradan yıllar geçer, "kullanıldıklarını" anlarlar, yetmişli yıllarda olaylara karışanların bugün anladıkları gibi.

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İŞİT DE İNANMA

"Günlük siyasi polemiklerin dışında tutarak Türk Hava Kurumu'nu ayağa kaldırmalıyız." Kemal Kılıçdaroğlu