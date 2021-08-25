Muhalif yazarların içinde akıllısı var, akılsızı var...
Akılsızı "Geldik geliyoruz" teranesini sürdürürken (arada bol miktarda vatan millet Sakarya), akıllısı samimi olarak üzülüyor.
Çünkü güvendiği dağlara kar yağacağını görüyor.
Elinden gelse o dağlardan çoktan düzlüğe inecek de, mahallesi bırakmaz.
Akıllı muhalif, muhalefet partilerinin kof, yani içlerinin boş, ortada lider diye dolaşan kralların da çıplak olduğunu biliyor.
Fakat ne yapsın? Uyarmaya, muhalefetin "içini doldurmaya" çalışıyor...
"Diyelim ki yarın seçimi kazandınız, hangi sorunu nasıl çözeceksiniz?" diye soruyor.
Bu sorunun cevabı yok.
Kendileri de bilmiyorlar.
Birtakım "afaki" laflar ediyorlar, kimisi parlamentoda komisyon kurarak Kürt sorununu çözecekmiş, kimisi de Esad'la konuşarak Suriyeli sorununu...
Bunların hepsi boş laflar.
Eğitim konusunda ne düşünüyorlar? Soruluyor.
Bir şey düşünemiyorlar.
Kemalistler gelseler başı örtülü kızları okula sokmayacaklar, bunu tahmin edebiliyoruz da, ortada hem dişe dokunur bir Kemalist muhalefet yok, hem de bu "polisiye tedbir" eğitim sorununu çözmek falan değildir.
Tarımın geleceği konusunda ne tür projeleri var?
Soruluyor.
Projeleri falan yok.
Şehircilik konusunda hangi farklı düşüncelere sahipler? Soruluyor.
Sahip mahip değiller.
Muhalif yazar, bunlar konuşulsun, iktidar programı şekillensin, seçmen daha rahat karar versin istiyor...
Olmayanın nesini konuşacaklar?
Üstelik bunları konuşmak yeterince cafcaflı değildir.
Yalan uydurmak, edepsizlenmek, hakaret etmek daha kolay.
Daha çok "prim yaptığı" varsayılıyor.
***İktidara gelirlerse Anayasa'yı değiştirecekler, eski sisteme geri dönecekler. "Güçlendirilmiş" diyorlar ama güçlendirmekten anladıkları birkaç "rötuş"...
***"Hele bir iktidara gelelim, gerisi kolay" felsefesi, İttihatçılar'ın eski hastalığıdır.