Selahattin Demirtaş ara sıra konuşuyor.

Hapishaneden konuşmaması lazım ama konuşuyor.

Hem de "sosyal medyada" konuşuyor.

Yani elinin altında bilgisayar mı var, cep telefonu mu?

Yoksa birilerine birtakım lakırdılar iletiyor da "onun adına" mı iş tutuyorlar?

Biz "içeride" olsak da zırt pırt demeç versek, oyarlar.

Bize ne yahu, infaz savcısı düşünsün.

İmdi, son günlerin "muhatap kim" tartışmasına katılmış.

Her kafadan bir ses çıkıyor, ondan da çıkmış.

Kimi karşımıza alalım, HDP Genel Merkezi mi, İmralı mı, Kandil mi?

Yerseniz, HDP diyor Demirtaş.

Demiş ki: "HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir"...

Lafın orasına dikkat isterim: Kürt sorunu da dahil olmak üzere...

Yani aslında başka meselelerle uğraşıyorlar da, "geçerken" Kürt sorununa da hatırı kalmasın diye eğiliyorlar!

Bunu bilmiyorduk doğrusu.

Biz onları, ileride tam bağımsızlığa doğru da evrilecek, şimdilik "özyönetim" ya da "özerklik" peşinde sanıyorduk...

Meğerse yalnız kendilerini değil bizi de düşünürlermiş...

Meğer binlerce kişi, Türkiye'nin bayındırlık ve ormancılık sorunlarını çözmek için ölmüş.

Hendekler, büyük kentlerdeki trafik sorununa tepki olarak kazılmış.

Tepelerine bombalar da, hava kirliliğine çözüm niyetine atılmış.

***

Madem öyle, Demirtaş açıklasın şu sorunları ve nasıl çözümler önerdiklerini, biz de bilelim...Örneğin, döviz kurlarının yükselmesinin önüne nasıl geçecekler?Ne yaparlar da enflasyon düşer?Diyarbakır'a ne yatırım yapacaklarını az çok tahmin edebiliyoruz da, Çamlıhemşin'e yatırımları ne olacaktır?Kırmızı pul biberi anlarız da fındığa ne taban fiyat verecekler acaba?İstanbul'un belediye otobüsü skandalına, madem oylarını İmamoğlu'na yağdırdılar, hadi çözüm getirsinler.Dış politikada ne yapacaklarını biliyoruz ama.Kuzey Suriye'deki YPG ile birleşmenin yollarını arayacaklar.Yani muhalefetinpolitikası yatar...Peki diğer muhalefet liderleri buna ağızlarını açıp da iki laf etmeyecekler mi?Yoksa HDP'yi fazla ciddiye almıyorlar mı?mi diyorlar?