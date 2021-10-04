Cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'yi pazarlamaya çalışan basın zevzekleri şiştiler.

Herkesin kendi adamını öne sürmeye çalıştığı bir ortamda, yeni bir adayla da tanıştık bu arada: Rıfat Serdaroğlu.

Buyur?

Doğru Parti diye bir parti var, bu da onun genel başkanı.

Eski DYP'den "esintiler" taşıyor...

İktidara gelecekmiş ve tabii hesap soracakmış.

O kadar ki, tam 53 ilde örgütlenmesini tamamlamış.

Aferin. Bugün 53 ilde, yarın 93, öbür gün 123... (Muharrem kaça ulaşmıştı yahu?) Bizim Meriç de (Köyatası) bunun maliye bakanı...

Savulun, Süleyman Demirel geliyor!

Atatürk de Samsun'a gidecek ya...

Serdaroğlu kendisine basın tarafından "ambargo" uygulandığını iddia ediyor.

Rıfat Bey, size ambargo uygulanmıyor, size yer verilmemesi "önemsiz" olduğunuz içindir.

Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e, hatta Karamollaoğlu'na uygulanmayan ambargo size niçin uygulansın?

Ekonomiden sorumlu adamınız eski arkadaşım olmasa ben bile üzerinizde durmayacaktım.

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