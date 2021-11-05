Anlayamıyorum...
"Spor"a "sipor" diyen aziz halkımız...
"Futbol"a "fitbol" diyen aziz halkımız...
Nasıl olmuştur da "tirileçe"yi "trileçe" yapmayı başarmıştır?
"Tiri" Rumca peynir demek. Sütlü peynir tatlısı demektir bu, üçle beşle ilgisi yok.
Acaba necip medyamızın bunda katkısı var mı?
Futbolcu Kosecki'yi de "Koç Zeki" yapmışlardı...
Eh, lumpenimiz "şarj"ı "şarz", "pasaj"ı "paşaz", "mesaj"ı da "meşaz" yapmış insandır.
Recep İvedik öyle demiyor muydu?
***Peki "Çıkırdau" ne halt etmektir?
***
İmam ve cemaat hani...
"Schindler'in Listesi" filmindeki SS komutanı Amon Goeth, malum nedenlerle dublajda "Got" olmuştu.
Tamam da, eski TRT'nin de yatacak yeri yoktur.
"Anjelik" filminde, kızın bir eski sevgilisi vardır, işi haydutluğa vurmuş Calambredaine...
"Kalambröden" okunur, hani Giuliano Gemma oynuyordu.
TRT onu dublajda "Kalambos" yaptı.
Sanki herif Balkan dağlarında Yunan cengâveri...
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PEKİ NE DESİNLER?
"Söz veriyorum, Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." Kemal Kılıçdaroğlu
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KILLI TEREYAĞI
"Biz bütün sorunları tereyağından kıl çeker gibi çekeriz ve çözeriz." Kemal Kılıçdaroğlu
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