Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Engin Ardıç Çıkırdau
ENGİN ARDIÇ
05 Kasım 2021, Cuma ENGİN ARDIÇ

Çıkırdau

Anlayamıyorum...
"Spor"a "sipor" diyen aziz halkımız...
"Futbol"a "fitbol" diyen aziz halkımız...
Nasıl olmuştur da "tirileçe"yi "trileçe" yapmayı başarmıştır?
"Tiri" Rumca peynir demek. Sütlü peynir tatlısı demektir bu, üçle beşle ilgisi yok.
Acaba necip medyamızın bunda katkısı var mı?
Futbolcu Kosecki'yi de "Koç Zeki" yapmışlardı...
Eh, lumpenimiz "şarj"ı "şarz", "pasaj"ı "paşaz", "mesaj"ı da "meşaz" yapmış insandır.
Recep İvedik öyle demiyor muydu?

***

Peki "Çıkırdau" ne halt etmektir?
O heceyi telaffuz etmemek için tabii...
Hani bir şeye de "billur" diyorlar ya, onun gibi.
Peki sevgili kardeşim Güntekin Onay gibi şunun ortasını bulmayı, "Çikaldau" deyip geçmeyi niçin beceremiyorsunuz?
Bir de "Cagne" derdimiz var tabii.
"Diagne"ı nasıl Cagne yaptınız arslanlar?
Halkımız anlasın diye...
Halkımız mı, spor medyasının lumpenleri mi?
O zaman niçin "Morutan" deyip geçemiyorsunuz da kiminiz "Morutsan" kiminiz "Morustan" diye bocalıyor?
Tedavinizi hangi doktor gerçekleştirecek?

***

İmam ve cemaat hani...
"Schindler'in Listesi" filmindeki SS komutanı Amon Goeth, malum nedenlerle dublajda "Got" olmuştu.
Tamam da, eski TRT'nin de yatacak yeri yoktur.
"Anjelik" filminde, kızın bir eski sevgilisi vardır, işi haydutluğa vurmuş Calambredaine...
"Kalambröden" okunur, hani Giuliano Gemma oynuyordu.
TRT onu dublajda "Kalambos" yaptı.
Sanki herif Balkan dağlarında Yunan cengâveri...

***


PEKİ NE DESİNLER?
"Söz veriyorum, Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." Kemal Kılıçdaroğlu

***

KILLI TEREYAĞI
"Biz bütün sorunları tereyağından kıl çeker gibi çekeriz ve çözeriz." Kemal Kılıçdaroğlu



Bu köşe yazısını aşağıdaki linke tıklayarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz

Engin Ardıç | Çıkırdau

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA