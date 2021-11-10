Bakınız ne diyorlar:
"Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye hedefini yeniden önümüze koyup Kemalist Cumhuriyet'i yeniden kazanmak..."
Hedefleri bu olmalıymış.
Vah vah...
Düşünmeden konuşmanın, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın ya da bile bile yalan söylemenin, bizi aptal yerine koymanın tipik bir örneği.
Kemalist Cumhuriyet gerçekten demokratikmiş...
Bu slogan altmışlı yıllarda sosyalist solun sloganıydı ama onlar bile tam bağımsızlık ve gerçekten demokratik tanımını "eskiye yönelik" düşünmüyorlar, eskiden böyle olduğunu sanmıyorlar, bunu ileride kuracakları düzenin temel niteliği sayıyorlardı.
Döndü dolaştı, faşistlerin sloganı oluverdi!
Tek parti diktası, ceberut rejim gerçekten demokratikmiş...
İşçinin sendikası, hiçbir örgütü, grev hakkı yoksa bu gerçek demokrasiymiş.
Kemalist Cumhuriyet'i yeniden kazanmak...
Memur diktası, bürokrat vesayeti ortadan kalkınca cumhuriyet elden gitmiş.
Ayrıcalıklarına, saltanatlarına, astığı astık kestiği kestik nobran düzenlerine kavuşacaklar ve cumhuriyeti yeniden kazanmış olacaklar. (Bunu Kılıçdaroğlu mu yapacak Akşener mi, yoksa şeriatçı dostları mı?)
Yeniden kazanırsınız canım, kazanırsınız...
Örneğin, şehit ailelerine küfür ede ede...
O çocuk seni korumak için ölmüştü, haberin var mı?
***Bakalım elden giden cumhuriyetin Batman ilinde neler olmuş...
***Kendini bilen, aklını peynir ekmekle yememiş, nankörlük etmeyen Kürt, Erdoğan'a saygı ve şükran duyar.