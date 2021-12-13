Muharrem İnce bir yerlerde partisinin bir ilçe örgütünün açılışını yapmış.

Bu arada atmış tutmuş tabii.

Kime? Elbette CHP yönetimine.

CHP'yi bırakıp ona gelenlerin vicdanlarını rahatlatmaya çalışmış.

Gazetelerden birinin sitesinde belki hükümete zararı dokunur umuduyla bir ara yer verdiler, sonra onu da sildiler.

Görebildiğimiz hiçbir gazetenin kağıt baskısında yoktu Muharrem Bey.

Başlangıçta azıcık ciddiye alınır gibi olmuştu, artık alınmıyor.

Çünkü hiçbir şey söylemiyor.

Söyleyemiyor.

Çünkü bir siyasi balon.

***

Buradan onu dilimiz döndüğünce "" çalıştık.Kışkırtmaya çalıştık." etmek istedik.Belki okumuyor, belki üstünde durmuyor. Canı sağolsun.Amacımız onu baltalamak değil, "" yöneltmekti.Lakin yok, yok, yok, yok.Muharrem İnce'nin söylediği hiçbir şey yok.Dön dolaş mazlum edebiyatı...Bana haksızlık ettiler, beni kazıkladılar, seçim gecesi beni yalnız bıraktılar, kurultayda beni memişhane kapısına oturttular vb.Evet, doğrudur. CHP yönetimi, İnce'nin kazanması için değil kazanmaması için çalışmıştır.Aslına bakarsanız bu Ekmeleddin İhsanoğlu için de böyle olmuştur.Bunlar, kazanamayacağı bilinen "" adaylardı.(Korkarım Abdullah Gül de öyle olacak!) Ama sıktı artık...Bununla ancak "" etkilersinizMuharrem Bey.Bununla oy alınmaz, iktidara gelinmez.Size yapılan haksızlıklar, atılan kamışlar bizi gazeteci olarak ilgilendirir, seçmen olarak ilgilendirmez.Davul çaldık "" diye, sizde öyle bir şey yok." demek bir proje değildir Muharrem Bey, muhalifinin de muvafıkının da dilinden düşmeyen bir temennidir.Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz çünkü seçim kazanacağınıza siz de inanmıyorsunuz.Sizin için en gerçekçi amaç, Kılıçdaroğlu'nun bir seçim daha çuvallamasını bekleyip tekrar CHP'nin başına oynamak...Basında hemen herkes Kılıçdaroğlu'nun bir seçim daha kaybederse "" inanıyor ama biz inanmıyoruz.Sizi suya götürür, susuz getirir.Bakın, iktidar çevrelerinde bir ara uyandırdığınız "" umudu da söndü...Böyle giderseniz yüzde 1 oy bile zor Muharrem Bey.Kuvantum fiziği bileni cumhurbaşkanı yapmıyorlar.Ancak Okul-Aile Birliği'ne başkan seçerler.