Türkiye Futbol Federasyonu, Noel'i kutlamıyor.
Hem ertesi güne, hem de "boxing day"e maç koymuş. (Noel gecesinden sonraki ikinci gün.) Ay yoksa Christmas mı demeliydim kardeş?
Noel tatilinde Galatasaray-Antalya, pazar günü de Fenerbahçe-Malatya maçları var.
Liglerimizde birçok yabancı Müslüman oynuyor ama birçok da Hıristiyan oynuyor, bunların da önemli bir kısmı Katolik.
Adamlara ağız tadıyla bir tatil yaptırmıyorlar.
Bu İslam gayretinden mi, yoksa tıkış tıkış doldurulmuş ligde maç yapmaya zaman kalmamasından mı kaynaklanıyor? Eskiden olsa lig çoktan tatile girmişti.
Öyle ya da böyle, Noel'de kimseye dur durak yok.
Hadi Ortodoks Pelkas'ı, Siopis'i falan geçin de, Katolik futbolcular kimsenin umurunda değil.
Öyleyse süslü süslü ağaç diken bizim yerli hamşoların Noel neden umurunda?
Katolik kutlamıyor, oysa kâğıt üzerinde güya Müslüman, Noel ile yılbaşını harman edip kutluyor bir şeyler... Ortaya karışık...
Tayyip nefreti paçalarından akanlar da o gece kafayı çekip doğruca Saint-Antoine Kilisesi'ne...
Sonra da dönüp utanmadan "ben komünistim" yazacaklar ama bunu satırlarının arasına yedirecekler.
***Dünya Sağlık Örgütü "Noel kutlaması yapmayın" çağrısında bulundu.
***Eğlencenin dibine vurun, bol bol para harcayıp üst üste tepişin, şapır şupur öpüşün, maça da gidip maskeleri atın, birbirinizin dibine girin ve ölün.