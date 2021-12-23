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ENGİN ARDIÇ
23 Aralık 2021, Perşembe ENGİN ARDIÇ

Vurduranlar vurdurmayanlar

Türkiye Futbol Federasyonu, Noel'i kutlamıyor.
Hem ertesi güne, hem de "boxing day"e maç koymuş. (Noel gecesinden sonraki ikinci gün.) Ay yoksa Christmas mı demeliydim kardeş?
Noel tatilinde Galatasaray-Antalya, pazar günü de Fenerbahçe-Malatya maçları var.
Liglerimizde birçok yabancı Müslüman oynuyor ama birçok da Hıristiyan oynuyor, bunların da önemli bir kısmı Katolik.
Adamlara ağız tadıyla bir tatil yaptırmıyorlar.
Bu İslam gayretinden mi, yoksa tıkış tıkış doldurulmuş ligde maç yapmaya zaman kalmamasından mı kaynaklanıyor? Eskiden olsa lig çoktan tatile girmişti.
Öyle ya da böyle, Noel'de kimseye dur durak yok.
Hadi Ortodoks Pelkas'ı, Siopis'i falan geçin de, Katolik futbolcular kimsenin umurunda değil.
Öyleyse süslü süslü ağaç diken bizim yerli hamşoların Noel neden umurunda?
Katolik kutlamıyor, oysa kâğıt üzerinde güya Müslüman, Noel ile yılbaşını harman edip kutluyor bir şeyler... Ortaya karışık...
Tayyip nefreti paçalarından akanlar da o gece kafayı çekip doğruca Saint-Antoine Kilisesi'ne...
Sonra da dönüp utanmadan "ben komünistim" yazacaklar ama bunu satırlarının arasına yedirecekler.

***

Dünya Sağlık Örgütü "Noel kutlama yapmayın" çağrısında bulundu.
Aşırı hızla yayılan "Kovid'in Omikron varyantından" çok korkuyorlar.
DSÖ, yalnız Noel ve yılbaşı kutlamalarından değil, tatil rezervasyonlarından da vazgeçilmesini istiyor.
Yani, kiliseye gitmeyin, kimseyi eve çağırmayın, evinizden de çıkmayın, bir yere gitmeyin diyor.
İnsanlar da bir yandan "aşı karşıtlığı" gösterileri için sokaklara dökülüyorlar.
Niçin aşıya karşılar?
Bizim yerli psikopatların "çip takacaklar" palavrasına inandıklarından değil tabii.
İnsan haklarına ve demokrasiye aykırıymış.
O zaman niçin tifo-tifüs-tetanos karma aşı oluyorsun?
Niçin çiçek aşısı, verem aşısı, çocuk felci aşısı oluyorsun?
E sen böyle istediğin zaman vurduracak, istemediğin zaman vurdurmayacak mısın yavrum?
O aşılardan da emperyalistler dünyanın parasını kazanıyorlar...
Sovyetler Birliği Kültür Halk Komiseri Anatoliy Lunaçarski, ota bota "burjuva işi" diye karşı çıkan birtakım ahmaklara şöyle demişti:
"Lokomotifi de bir burjuva icat etti, kullanmayacak mıyız?"

***

Eğlencenin dibine vurun, bol bol para harcayıp üst üste tepişin, şapır şupur öpüşün, maça da gidip maskeleri atın, birbirinizin dibine girin ve ölün.
Çip takmazlar ama pamuk tıkarlar.

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