Bir taşra lisesinde ilginç ve hoş bir deney: Öğrenciler, inceledikleri bir romanın karakterlerinden birine bürünecekler ve bir süre o dekorda öyle yaşayacaklar!

Seçim öğrenciye bırakılıyor. Dekoru kurmak da onun işi.

Lakin resimlere baktım, roman kişisi kılığına giren çocuklar arasında tanıyacağımız, "hah işe budur" diyeceğimiz kimse yok.

Pek pek bir büyücü şapkası...

Çünkü Z kuşağı roman deyince Harry Potter'dan öte pek gidemiyor.

Hadi bir de Yüzüklerin Efendisi olsun, Gandalf falan.

Kötü "dönem filmlerinde" olduğu gibi kadınlara tüllü hotoz, erkeklere fötr şapka giydirince, arkadan da tramvay geçirince iş bitmiyor.

Bunlar da uzun etekte kalmışlar.

Geçenlerde genç bir arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyordum, hocası ödev vermiş, Kafka'nın "Dönüşüm" adlı uzun öyküsünü okuyacak, özetleyecek, yorumlayacak...

Uzun uzun anlattım, ilgisini çeksin diye Kafka'nın Prag'da Büyücüler Sokağı'ndaki evini de anlattım, beş metrekare... Çalıştığı sigorta şirketini de anlattım... Hani oradaki boğucu atmosfer ve mutsuz günleri onu "Dava"yı yazmaya yöneltmişti...

Önce "Prag nerede?" diye sordu.

Sonra da ekledi: "Peki Kafka İstanbul'da nerede oturmuş?"

Şimdi gel de onu böcek kılığına sok bakalım.

Durum budur arkadaşlar.

***

Burada tehlike varsa, çocuğun o roman kişisini kısa bir süredeğil, onun gibi davranmaya ve yaşamaya heves etmesidir.Kapılıp giderlerse...Peki nasıl canlandıracaklar?Kostümle iş bitiyor mu?Ne yani,oynayan çocuk baltayla öldürmeye kocakarı mı arayacak?Yoksaoynayan çocuk gırtlağını sıkmayamı bulacak?Hadikolay, yanına bir ihtiyar bulur bütün gün İstanbul sokaklarında dolaşırsın...Amaoynayan kız ne yapsın? Şoförle mi bahçıvanla mı?...Tövbe ıstağfirullah.Elbette böyle "ince işlere" girilmeyecektir.Başını örter,diye çıkarsın ortaya.Sıkıysaolsana! Ya da...Önce voleybol çalışman gerekebilir.

***

Çok muoldu kardeş?Kalıbımı basarım bu yazı fazla okunmayacak.Ama İnce Memed'e nereden tüfek bulacağız şimdi?