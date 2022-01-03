Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Engin Ardıç Şekil yapanlar
ENGİN ARDIÇ
03 Ocak 2022, Pazartesi ENGİN ARDIÇ

Şekil yapanlar

Bir taşra lisesinde ilginç ve hoş bir deney: Öğrenciler, inceledikleri bir romanın karakterlerinden birine bürünecekler ve bir süre o dekorda öyle yaşayacaklar!
Seçim öğrenciye bırakılıyor. Dekoru kurmak da onun işi.
Lakin resimlere baktım, roman kişisi kılığına giren çocuklar arasında tanıyacağımız, "hah işe budur" diyeceğimiz kimse yok.
Pek pek bir büyücü şapkası...
Çünkü Z kuşağı roman deyince Harry Potter'dan öte pek gidemiyor.
Hadi bir de Yüzüklerin Efendisi olsun, Gandalf falan.
Kötü "dönem filmlerinde" olduğu gibi kadınlara tüllü hotoz, erkeklere fötr şapka giydirince, arkadan da tramvay geçirince iş bitmiyor.
Bunlar da uzun etekte kalmışlar.
Geçenlerde genç bir arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyordum, hocası ödev vermiş, Kafka'nın "Dönüşüm" adlı uzun öyküsünü okuyacak, özetleyecek, yorumlayacak...
Uzun uzun anlattım, ilgisini çeksin diye Kafka'nın Prag'da Büyücüler Sokağı'ndaki evini de anlattım, beş metrekare... Çalıştığı sigorta şirketini de anlattım... Hani oradaki boğucu atmosfer ve mutsuz günleri onu "Dava"yı yazmaya yöneltmişti...
Önce "Prag nerede?" diye sordu.
Sonra da ekledi: "Peki Kafka İstanbul'da nerede oturmuş?"
Şimdi gel de onu böcek kılığına sok bakalım.
Durum budur arkadaşlar.

***

Burada tehlike varsa, çocuğun o roman kişisini kısa bir süre "canlandırması" değil, onun gibi davranmaya ve yaşamaya heves etmesidir.
Kapılıp giderlerse...
Peki nasıl canlandıracaklar?
Kostümle iş bitiyor mu?
Ne yani, Raskolnikov'u oynayan çocuk baltayla öldürmeye kocakarı mı arayacak?
Yoksa Rogojin'i oynayan çocuk gırtlağını sıkmaya Nastasya mı bulacak?
Hadi Stephen Dedalus kolay, yanına bir ihtiyar bulur bütün gün İstanbul sokaklarında dolaşırsın...
Ama Lady Chatterley'i oynayan kız ne yapsın? Şoförle mi bahçıvanla mı?...
Tövbe ıstağfirullah.
Elbette böyle "ince işlere" girilmeyecektir.
Başını örter, Çalıkuşu Feride diye çıkarsın ortaya.
Sıkıysa Haco Hanım olsana! Ya da Matmazel Raşel...
Önce voleybol çalışman gerekebilir.

***

Çok mu "kültür konusu" oldu kardeş?
Kalıbımı basarım bu yazı fazla okunmayacak.
Keşke Kılıçdaroğlu'na takılsaydım.
Ama İnce Memed'e nereden tüfek bulacağız şimdi?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA