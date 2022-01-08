Ekonomi bilimine yepyeni bir kavram hediye ettik...

Gerçekten de ülkemizde dolandırıcılık, ara sıra magazini yapılan gülünç bir olay olmaktan çıktı, başlıbaşına koca bir "sektör" haline geldi.

Tarım, sanayi, hizmetler ve dolandırıcılık...

Çok para dönüyor. Sıradan hırsızlıkla da birleşince ülke ekonomisinde söz sahibi!

Yalnız kıt akıllı yaşlılara telefon edip altınlarını sattırmak değil mesele.

"Seni jigolo yapacağız" vaadiyle dolandırılan kaç yolsuz abazan vardır?

"Bir koyup sekiz alacaksın" diye dolandırılan açgözlü çakallar da cabası...

Eskiden daha "masum" bir Türkiye'de bu iş genellikle "Hastaneden çıktım, memlekete gideceğim" numarasıyla kotarılırdı.

Galata Köprüsü'nün satıldığı da olmuştu ama o bir kereye mahsus "uç" bir örnekti.

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Dilencilik de bir dolandırıcılık türüdür.Acındırma yarışına girenlerin komşudan bebek kiraladıklarını, bunun profesyoneli kesilmişolduğunu biliyorduk da...Birbirlerine cep telefonuylaettiklerini duymamıştık.Eh, ne de olsa onlar da çağ atlayacaklar!Benim evime telefon ancak üniversite son sınıfı okuduğum sırada girmişti, sıraya yazılıp on yıl kadar bekleniyordu... Karaborsada 1 milyon liraydı ve babamda o para yoktu.Bu makûs rezalet zincirini kıran Turgut Özal'a ne küfürler edilmişti Jakobenler tarafından!.. Emekçi halkımın telefona ne ihtiyacı olacaktı?..Evet, bu kadar dangalaktı bizim arslan solcular.Şimdi ilkokul öğrencisinde de var, dilencide de.Dilencinin bir günlük olağan kıyafeti, bir devarmış...Görev noktasına gelirken yırtık pırtık iş elbisesini giyiyor,doğrulttuktan sonrabir kılığa bürünüyormuş. Aralarında peruklu bayanlar bile varmış.Karı kaldırım kenarına mendili sermiş oturuyor, elinde cep telefonu.Bunların erketeleri dehaber veriyorlarmış, polis geliyor, kaç!Telefonlu bir dilencinin üstünden 17 bin 457 lira çıkmış, şu anda bende yok.Kredi kartlarına ve banka hesaplarına da bakılsın.Dolar ve avro da çıkar.Hemen Suriyeliler'den dert yanmayınız, yakalanan dilencilerden ancak yüzde 16'sı Suriyeli, yüzde 84'ü halis muhlis vatan topraklarının çocukları.Şimdi bir kazma çıkar, çöp tenekelerinden yiyecek toplayanlar mavalı gibi, insanlar açlıktan dileniyorlar diye sallar.Ver şu 17 bini de biraz da biz rejim yapalım.