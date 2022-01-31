Paris bir kere daha dev markaların defilelerine sahne olmuş...

Çok heyecan verici.

Modacılar yaratıcılıkta sınır tanımamışlar (bizim magazin basını da tanımaz)

Fakat bazı firmalar da İlkbahar/Yaz 2022 modellerini sanal ortamda sergilemişler.

İyi, onları da Metaverse taraflarında giyersiniz artık.

Ama "canlı show"un tadı bir başkaymış.

"Ölü show" nasıl oluyorsa...

Kızlar maşallah capcanlı, fıkır fıkır ve de tavan süpürgesi gibi.

Kızlar bedenli de o elbiseleri giyecek beden "müşteride" yok. Bizim buralarda hiç mi hiç yok.

Bunun için kuş yemiyle beslenmeniz gerekiyor...

Yok artık öyle mangal falan...

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Stephane Rolland, siyah, kahverengi ve fildişi tonlarında saten kumaştan yapılmış "" tasarımlarını sunmuş...Bunun kızlarından Nieves Alvarez, altın rengi kapüşonlu ceket ve beyaz pantalonuyla podyumda yürürken göz kamaştırmış.Buna karşılık Alexandre Vauthier, parlak kırmızı, yeşil ve gümüş renkli elbiselerin yanısıra leopar desenli, payetli, tüylü ve fırfırlı tasarımlara da yer vermiş.Metrobüs durağında beklerken giymek üzere...Elie Saab da çiçekli tasarımlarla tüyler, yapay elmaslar boncuklar ve payetlerle Akdeniz yazını Paris'e taşımış...Viktor and Rolf modaevi, tuhaf kambur ve yüksek dolgulu omuzlarla kuralları çiğnemiş...Dior, defilede 3 kişi tarafından 700 saatte elle yapılmış bir "" andıran kreasyonunu da sunmuş.Oysa Chanel'in modelleri şık ve zarif gelinliklere benziyormuş.Serenay hangisini beğenecek acaba?

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Bunları ve benzerlerini hiçbir zaman hiçbir kadının üstünde görmedik.

Alan da yoktur giyen de.

O zaman neye bu çaba ve masraf?

Hem birbirlerine hava atmak için hem de gazeteci keklere reklam malzemesi...

Sayfa da dolduruyor.

Benim illet olduğum, bu zırvayı çeviriyorsun, halkımız aç, memur perişan, karda yollar kapandı, bu ne biçim hükümet edebiyatı.

Belki İmamoğlu cumhurbaşkanı olursa size elbise de alır.

Balık yerken giyersiniz.

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GENELLİKLE ÖYLE OLUR

"Martın sonunu bahar yapmak mümkün."

Kemal Kılıçdaroğlu