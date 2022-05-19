Bütün gençlerimizin bayramı kutlu olsun ama Şırnaklı gençlerimizin bayramı biraz daha kutlu olsun.
Çünkü tenis oynuyorlar.
"Burjuva sporu" diye itiraz eden hödük de duymadık.
Şırnak'ta spor yapan 50 bin genç var.
Üniversite de var, hadi "gecekondu" diye küçümseyelim ama bu üniversitenin dördü açık, ikisi kapalı tam altı tenis kortu var.
Sonradan Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşecek okulum Robert College'de tenis kortları gördüğüm zaman şaşırmıştım...
Galatasaray'da da vardı ama kilit altındaydı, girmek yasaktı!
Aletli jimnastik salonu da kapatılmıştı (Faik Üstün İdman Salonu)...
Fizik laboratuvarı da, kimya laboratuvarı da kullanılmıyordu. İki amfi vardı, ikisi de kapatılmıştı... Anlı şanlı Galatasaray'ın altmışlı yılların sonlarındaki durumu... Buna da eğitim diyorlardı...
Spor yaptıktan sonra duş almak mümkün değildi. Beş dakikalık teneffüste sınıfta soyunup giyinmek gerekiyordu, ter ve toz içinde. Bir de kokar...
O yorgunlukla haydi fizik yazılısına ya da kimya sözlüsüne...
Bendenizin o şartlarda 19 Mayıs 1967 gösterilerine katılmışlığı vardır!
Bir de Robert'e gittik gördük ki, yirmiden fazla duşta günde yirmi dört saat şarıl şarıl sıcak su! Girene çıkana da bir şey sormuyorlar. Fakat Nadolsky'ye yakalanmayacaksın, kambur yürüyorsun diye kızar.
***Şırnak'ta "Cudi Kupası" düzenlendi. Bir tenis turnuvası.
***Çetin Altan merhum "tenis oynayan köylüler" hayalini kurduğu zaman onunla dalga geçilmişti...