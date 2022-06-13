Bütün varoş dıngıllığına rağmen Türk basını ara sıra çok eğlenceli işlere de imza atıyor...

Durup durup cumhurbaşkanı adaylığına isim yumurtlayan arkadaşlar var.

Geçende birisi gene İlhan Kesici ismini hatırlatmış.

Abdüllatif Şener'i de denediler.

Bunu niçin yapıyorlar? Eskaza adam başkan olsa "Ben demiştim" diye böbürlenebilmenin keyfi için mi? Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için siyaseti "dizayn etme" dürtüsü mü?

Niçin Zülfü Livaneli ismi hiç ortaya çıkmadı?

Bunun gönüllü "ihvanı" nerededir?

Yılmaz Büyükerşen ve Bülent Ersoy için ne bekleniyor?

Birisi de Erdoğan'ın aday olmayacağını, yerine Hulusi Akar'ı gösterebileceğini söylemiş.

Laf oluyor, torba doluyor, makineler dönüyorlar, kameralar çalışıyorlar, maaşlar işliyor, medya yuvarlanıp gidiyor.

Tam bu sırada ortaya bir de Cem Uzan çıkmasın mı? Cumhurbaşkanı olacakmış,

Eh bu da haberdir be kardeşim.

***

Bir kere daha ihtirasları aklının önüne geçmiş.Fransızların "" diye bir sözü vardır: Hiçbir şey anlamamış, hiçbir şey unutmamış.Acaba bu böyle mi, yoksa bu vesileyle cezalarım kalkar ve Türkiye'ye dönebilirim umudu mu?Hayatında yapabileceği en büyük yanlışı yapmış, politikaya atılmıştı...Kemal Uzan ona "" demişti, demek ki bir bildiği vardı!Amansız bir reklam bombardımanıyla ve mitinglerde pilav üstü döner dağıtıp arabesk şarkılar söyleterek en cıvık popülizm ile oy aldı ama barajı geçemedi.Onu severdim.Bugün de severim.Parti kurduğunu herkes gibi ben de televizyondan öğrenmiştim. İyi ki de öyle olmuş.İyi ki beni yüzde 1 hisseyle de olsa işine ortak etmemiş. O zamanlar burulmuştum, şimdi teşekkür borçluyum.2002 seçimlerinden sonra bana "demişti.Öngörü muhteşemdi!Daha önce de "demişti...Ben de "demiştim...Sonra bir akşam baktım, televizyonda haberlerden sonra, ranga! Genç Parti.Şaşmış kalmıştım.Yukarıda Allah var, bir kere bile "" dememiştir.DYP oylarını kırdı, AK Parti'yi iktidara getirdi.Şimdi kimden ne kadar oy apartacağını hesaplıyor acaba?Yazık, tarihe "" olarak geçmek başkalarına kalmalıydı...

***

Medyaya da dönecekmiş." dese gider miyim?Gitmem.Padişaha söyleyin, bana güvenip ona buna savaş ilan etmesin.