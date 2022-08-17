Okudum, gözlerime inanamadım, bir daha, bir daha okudum:
Bir turist, "Roma'daki tarihi kent Pompei'nin içine motosikletiyle girmiş"... Yakalanmış.
Roma'ya da gitmişliğim var, Pompei'ye de... Fakat Pompei'nin "Roma'nın içinde" olduğunu bilmiyordum.
Acaba Roma'da böyle bir semt vardı da benim mi haberim yoktu?
Yanlış bir sazanlık yapmayalım diye bir de Google'a sordum. "Arada 236 kilometre var" diye bir cevap aldım. Neyse ki Google küfür bilmiyor, yoksa kalaylanmıştık.
Bu motosikletli turist "alana girişin yasak olduğunu bilmediğini" söylemiş. Demek ki orası bir alanmış.
Nitekim, "toprak yolda yaklaşık bir kilometre" gitmiş.
Fotoğrafa baktım, gösterilen yol asfalt, üstelik yan tarafa iki de otomobil park edilmiş.
Dört tekerlekli motorlu taşıta serbest de iki tekerlekliye mi yasak yani?
Yaklaşık bir kilometre giden turist, "kazı alanına girmediği için" bir zarara sebebiyet vermemiş!
Siz bana Pompei'de bir kilometre boş arazi gösterin, inşaat ruhsatı da masrafı da benden.
Pompei'ye isteseniz de motosikletle giremezsiniz, dik bir yokuştan birtakım liman yapılarının içinden geçerek girilir. Ancak yürüyerek.
Acaba şehrin arka kapılarından birinden, Scabia ya da Sarno kapısından falan mı girdi?
Ama orada öyle bir kilometrelik toprak yol yok ki...
Peki nerede dolandı bu çocuk?
Üstelik hani olay Roma'da geçiyordu?
***Bu öküzlük, ciddi olduğunu iddia eden ve kültür ve sanata da maşallah pek önem veren bir memur gazetesinde yayınlandı.
***Bu fiyatlarla artık oralara gitmek haram oldu, biliyorum.