Okudum, gözlerime inanamadım, bir daha, bir daha okudum:

Bir turist, "Roma'daki tarihi kent Pompei'nin içine motosikletiyle girmiş"... Yakalanmış.

Roma'ya da gitmişliğim var, Pompei'ye de... Fakat Pompei'nin "Roma'nın içinde" olduğunu bilmiyordum.

Acaba Roma'da böyle bir semt vardı da benim mi haberim yoktu?

Yanlış bir sazanlık yapmayalım diye bir de Google'a sordum. "Arada 236 kilometre var" diye bir cevap aldım. Neyse ki Google küfür bilmiyor, yoksa kalaylanmıştık.

Bu motosikletli turist "alana girişin yasak olduğunu bilmediğini" söylemiş. Demek ki orası bir alanmış.

Nitekim, "toprak yolda yaklaşık bir kilometre" gitmiş.

Fotoğrafa baktım, gösterilen yol asfalt, üstelik yan tarafa iki de otomobil park edilmiş.

Dört tekerlekli motorlu taşıta serbest de iki tekerlekliye mi yasak yani?

Yaklaşık bir kilometre giden turist, "kazı alanına girmediği için" bir zarara sebebiyet vermemiş!

Siz bana Pompei'de bir kilometre boş arazi gösterin, inşaat ruhsatı da masrafı da benden.

Pompei'ye isteseniz de motosikletle giremezsiniz, dik bir yokuştan birtakım liman yapılarının içinden geçerek girilir. Ancak yürüyerek.

Acaba şehrin arka kapılarından birinden, Scabia ya da Sarno kapısından falan mı girdi?

Ama orada öyle bir kilometrelik toprak yol yok ki...

Peki nerede dolandı bu çocuk?

Üstelik hani olay Roma'da geçiyordu?

***

Bu öküzlük, ciddi olduğunu iddia eden ve kültür ve sanata da maşallah pek önem veren bir memur gazetesinde yayınlandı.Haberin altında imza yok.diyor.Her kimse, ortaya çıksın ve özür dilesin.Kültür-sanat servisinden de ayrılsın, gitsin Şeyma Subaşı'nın nafakasıyla, Serenay Sarıkaya'nın bikinisiyle uğraşsın.Türk basını öldü diyorum da inanmıyorsunuz.Bizler, geçen yüzyıldan kalma zombileriz.

***

Bu fiyatlarla artık oralara gitmek haram oldu, biliyorum.Ama gene de günün birinde yolunuz düşerse...Yalnız Pompei'yi değil, daha küçük, daha derli toplu ve daha şirin Herculaneum'u da gezmeyi ihmal etmeyiniz.Tren istasyonundan kazı alanına giden sokakta sağ koldaki Pizza Capri'de muhteşem bir pizza yemeyi de ihmal etmeyiniz (sadesi 3 avro, peynirlisi 4 avroydu, şimdi kaç olmuştur acaba?)Limandaki doklarda birbiri üstüne yığılmış iskeletlere mutlaka bakınız (yakından bakmaya izin vermiyorlar ama uzaktan da yeterince hazin ve ürkütücü...)Oranında çok ilginçtir:TTImp, İmparator Titus'un kısaltması.Tercüme edelim:Bazı muhabirler de Türk basınınayestehliyorlar iki bin yıl sonra.