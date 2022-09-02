Muvafık olsun muhalif olsun herkes biliyor:
Muhalefet seçimi kazanırsa...
Hele bir şekilde CHP ağır basarsa...
İlk iş olarak FETÖ tutuklu ve hükümlülerini salıverecek.
Sonra, AK Parti iktidarına yakın bazı şirketleri batırmaya sıra gelecek.
Bunların başında "milli savunma sanayii" geliyor.
Bakmayın siz Kılıçdaroğlu'nun Teknofest'te boy göstermesine...
Akıncı, Aksungur, Hürkuş, İHA'lar, SİHA'lar hepsi tarihe karışacak.
Ne yerli helikopter kalır ne yerli denizaltı.
Buna bir de kulp bulacaklar:
"Osmanlı isimleri taşıyorlardı"...
Çünkü Amerika öyle uygun görüyor.
Bir "milli Türk savunma sanayii" kurulmasını istemiyor.
1947'de de istememiş, Nuri Demirağ'ın "tayyare fabrikası" doğarken öldürülmüştü.
O da CHP eliyle oldu, bu da CHP eliyle olacak.
HDP de bu işten elbette pek memnun kalacak.
Ötekiler de duydukları hınçla çanak tutacaklar.
***Sanayide nereden nereye geldik, galiba farkında değiliz...
***Savunma sanayii tırpanlanmış bir Türkiye elbette Suriye'den de çekilir, Irak'tan da çekilir.