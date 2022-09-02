Muvafık olsun muhalif olsun herkes biliyor:

Muhalefet seçimi kazanırsa...

Hele bir şekilde CHP ağır basarsa...

İlk iş olarak FETÖ tutuklu ve hükümlülerini salıverecek.

Sonra, AK Parti iktidarına yakın bazı şirketleri batırmaya sıra gelecek.

Bunların başında "milli savunma sanayii" geliyor.

Bakmayın siz Kılıçdaroğlu'nun Teknofest'te boy göstermesine...

Akıncı, Aksungur, Hürkuş, İHA'lar, SİHA'lar hepsi tarihe karışacak.

Ne yerli helikopter kalır ne yerli denizaltı.

Buna bir de kulp bulacaklar:

"Osmanlı isimleri taşıyorlardı"...

Çünkü Amerika öyle uygun görüyor.

Bir "milli Türk savunma sanayii" kurulmasını istemiyor.

1947'de de istememiş, Nuri Demirağ'ın "tayyare fabrikası" doğarken öldürülmüştü.

O da CHP eliyle oldu, bu da CHP eliyle olacak.

HDP de bu işten elbette pek memnun kalacak.

Ötekiler de duydukları hınçla çanak tutacaklar.

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Sanayide nereden nereye geldik, galiba farkında değiliz...Küçük insanlarla itişmekten durup bakmaya fırsat kalmıyor.Samsun Yurt Savunma şirketi (SYS), İngiliz AEI Systems adlı şirketin yüzde 80'ini satın aldı.Yaa... Birinci Dünya Savaşı'nda donumuzu Almanlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar veriyorlardı...Oradan buraya...Bu kuruluş, hava araçları için ağır silah üretiyor.Ayrıca Türkiye yılda 100 küsur milyon dolarlık tabanca, 30 milyon dolarlık da makineli tüfek ihraç ediyor.İthalat demedik, ihracat dedik.

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Savunma sanayii tırpanlanmış bir Türkiye elbette Suriye'den de çekilir, Irak'tan da çekilir.O zaman bakalım Kıbrıs'tan da çekilmek ne zaman gerçekleşir?Siz şimdidikkat edin.Bakın bakalım kim barış, demokrasi, özgürlük kılıfıyla Amerikan politikasını destekliyor?Bakın bakalım, attıkları zaman mangalda kül bırakmayansavunma sanayiimizi nasıl satmaya razılar?Öyle ya,sizemı dedi?Alt tarafıdedi.Yapsaydık süvari kılıcı ve de kasatura, ne kadar Atatürkçü olurdu...