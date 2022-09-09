Tabii bu sefer başımızda "Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes kararı almıştır" deyip harekâtı en olmayacak zamanda durduran ve orduyu çok zor durumda bırakan basiretsiz bir Ecevit olmayacaktır...
Ama nereye kadar ve nasıl gidebiliriz?
Çatışma Kıbrıs'ta mı olacaktır?
Herhalde Trakya'da değil.
Doğu Trakya'dan Batı Trakya'ya bir saldırı yaparsak "Amerikan duvarına" toslarız.
Sınıra çok yakın yerde o yığınağı boşuna yapmadılar.
Dedeağaç'ı, Gümülcine'yi alalım derken İpsala'yı, Keşan'ı vermeyelim de...
Selanik'i, hatta Atina'yı bombalamanın bize ne faydası olur, kurmaylarımız düşünürler.
Tabii Yunan uçaklarının, hadi bırakın Ankara'yı da, İstanbul'a hiç gelemeyeceklerini varsayıyoruz!
İzmir, Aydın, Manisa, hatta Çanakkale bile topun ağzında olacaktır.
Eh, Bodrum bombalanırsa belki Yalıkavak'ın o vahşi fiyatları da düşer!
Ama günümüzün Yunan komutanları, Kraliçe Elizabeth'in kayınpederi Prens Andreas kadar ahmak, General Hacıanestis gibi psikopat değildirler herhalde...
***Bir Türk-Yunan savaşı "esas olarak" Ege adaları üzerinde ve kıyılarda cereyan eder.
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Kardak krizi sırasında Amerikan yönetimi, "İlk kurşunu atan, Amerika'yı çok ciddi olarak karşısında bulur" demişti...
Bakalım bu sefer ne olur? Savaş kaç gün ya da kaç saat sürer?
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CAN DOSTLAR
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