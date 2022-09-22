Murat Belge yazınca haberim oldu: Çağatay Anadol anılarını yayınlamış, "Şu Bizim Sosyalist İşçi Partisi"...

Anadol TSİP yöneticilerinden, ülkemizde az sayıda bulunan "kafası çalışan sosyalistlerden" biri... Birçok sosyalist gibi hayatını ziyan etmiş olsa bile. Hiç olmazsa hayatta kalmayı başardı, genç yaşında ölüp gitmedi.

Çeşitli partiler kurup kapattıktan sonra (Sosyalist Birlik Partisi, Birleşik Sosyalist Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi), "bu işin" niçin olmadığını ve niçin olmayacağını anlamış. (Karl Marx da "Türkiye'de olmaz" demişti!)

Bakınız bizim kuşak için ne diyor:

"(Mihri Belli) öğrenci gençliğin zaten cumhuriyet idaresinin eğitiminden geçerken edinmiş olduğu Kemalist ve milliyetçi eğilimlerin, sanki bunlar Marksizm'in bir gereğiymiş gibi daha da pekişmesine hizmet ediyordu."

Evet, hatta aynı şey sandılar!

Türkiye'de sosyalistler hep "önce Kemalist, sonra sosyalist" oldular.

Bugün de öyledirler.

Ancak "Kemalist olmayan bir solun" iyi kötü şansı olabileceğini göremediler ve göremiyorlar.

İktidar şansı demedik canım, varlık gösterme şansı dedik.

***

imana gelmiş!Diyor ki:Bade harab-ül Basra!Altmış yıldır aklınız neredeydi?mi gözünüz açıldı?

***

de soruyor:e küfrederken düşünecekti.Neyse, seksen yaşında İngiltere'den vatan topraklarına dönmek de bir mazhariyettir.