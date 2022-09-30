Bir "Büyük Hipodrom Projesi" eksikti...

İstanbul Belediyesi, Sultanahmet Meydanı'nı oluşturan Bizans hipodromundan "geride kalanları" ortaya çıkarmak için çalışmalar başlatacakmış...

Ne ola ki bunlar?

"Ortadakileri" biliyoruz, zaten orada durup duruyorlar: Dikilitaş, burma sütun, bir de eski ticaret mektebinin istinat duvarı. Bunun iki yanında yani atların koşu parkurunda zaten kalıntı olamaz.

Başka bir kalıntı yoktur, ancak "temsili" resimler vardır, "herhalde böyle olsa gerekti" kabilinden...

Neyin nesini ortaya çıkaracaksınız?

Pek pek tribünleri, sarayı falan yeniden yapabilirsiniz, o da "gayet afaki" bir şekilde.

Hani o kafadan atma Mimar Sinan, Yunus Emre resimleri gibi canım...

Peki boş yer mi var da bunları yeniden canlandıracaksınız?

Pargalı İbrahim Paşa Sarayı'nı mı yıkacaksınız, ünlü köfteciyi mi?

"Alman Çeşmesi"ni oradan söküp Alman Konsolosluğu'nun önüne mi taşıyacaksınız?

Yoksa Sultanahmet Camii'nin duvarını ve avlusunu yok edip hipodromun dibini camiye mi dayayacaksınız?

Camiyi yıkıp imparator sarayı yapmak için gerekli büzük kimsede yoktur, adamı tükürükle boğarlar.

***

Bunları yapınca ne olacak, Batı'danmi alacaksınız?Orada at yarışı mı düzenleyeceksiniz?FenerbahçeGalatasarayolsun.Eh, bir de Theodora bulursunuz artık!Bu abuk girişim, aptal olmayan herkes anlayacaktır, Ayasofya'nın yeniden cami yapılmasına bir tepki!Osmanlı'ya karşı Bizans...Haniçirkinliği gibi, bir sizden bir bizden...Kim neresinden yumurtluyor böyle manyak projeleri? Kimin aklına geliyor?Nasıl birdürtüsüdür bu?Yunan Hükümeti'nden aferin mi alacaksınız böylelikle?

***

O meydan beş yüz yıldan fazladır bir Osmanlı meydanıdır.

İstanbul'un da bir Osmanlı şehri olduğu gibi.

Kimliğini değiştirmeye hiçbir düşmanın gücü yetmedi, belediyenin mi yetecek?

Genel başkanınızın Orta Anadolu Ambalaj Kenti projesi bile bu kadar abuk değildi...

Siz onu bırakın da, sevgili sınıf arkadaşım Baba Şiş Ülgür, Çanakkale'de şu Adalet Tanrıçası heykelini bitirsin.

O da Yunanistan'ın hoşuna gidebilir.

Orada da eski Yunan tanrılarına tapan manyaklar türedi.

Bununla da oy istersiniz ne güzel.

***

MİLLET AÇ ABİ

"Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11 bin adet bileti 10 saniye içinde tükendi... Bilet fiyatları 270 lira ile 4 bin 850 lira arasında değişiyordu."

(Gazetelerden...)