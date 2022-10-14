Gazetelerin "doktorunuz diyor ki" sayfalarını okuyun ama sakın bununla yetinmeyin, sıkıntı varsa kalkın mutlaka doktorun kendisine gidin.

Çünkü doktora gitmek yerine derdini gazeteye dökmeyi "çözüm" sanan çoktur ülkemizde.

İşte bakın, bir gazete mutfakta kikirdeyen bir kızla bir oğlanın, bir de uyuyan genç kadının resmini koymuş, olmuş sana "yaşlılar köşesi"...

Uzun yaşamanın sırlarını öğretiyorlarmış.

Muazzez İlmiye Çığ söyleseydi inanırdık.

"Reklamsever medyatik doktor" söyleyince anlamı kalmıyor.

"Depremci esnafının" ikide bir ortalığı babalaması gibi.

***

Bir yakınım var, 97 yaşında.Şimdi bakalım, uzun yaşamak içim neler yapmak gerekiyormuş...Uzun yaşayanların "varmış.Bizimkinde öyle bir şey yok. Tek amacı vardı, o da emekli olmaktı. Oldu ve rahatladı.imiş bunlar.Bizimkinde hiçbir koşulda neşe de yok, keyif de yok, coşku da yok." olurlarmış.Bizimki daima kötümser ve daima umutsuz.Yakınmanın kitabını yazmıştır!", elhak iyi bilir çünkü çok cimridir."... Öyle bir şey hatırlamıyoruz."...Elli yıl önce emekli oldu, o günden beri oturuyor. İş yapmayı hiç sevmez." da vazgeçmiyorlarmış.Hiç duymadım.

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Peki nasıl oldu da bu yaşı buldu?Hiçbir şeyi dert edinmedi, ilgilenmedi, aldırmadı.Her türlü yeniliğe kapalıdır.Bilgisayarı olmadığı gibi cep telefonu da yok.Kredi kartı olmadığı gibi banka kartı da yok.Maaş günü banka şubesine gider parasını nakit olarak alır. Neyse ki yaşına hürmeten kuyrukta bekletmiyorlar." diye de dert etmez.İstanbul trafiği onu bunaltmaz çünkü dışarı çıkmaz.Seçimde oy da kullanmayacak çünkü kimin kazanacağı umurunda değildir.Öyle "" falan hiç duymamıştır.Eh, kaplumbağa gibi yaşarsan 300'ü de bulursun.Ama ne Alzheimer belirtisi var maşallah, ne "" ne bir şey. Cin gibi.Allah daha da uzun ömür versin.Bir başka yakınım var, tam 105 yaşında.Eğer Muazzez Hanım kabul etmeyecekse ne güzel CHP adayı olurdu...Hem Atatürkçü hem de olgun, daha ne?