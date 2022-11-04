Temel hakların Anayasa konusu olmasını istemiyorlarmış!

Ya nerede yer alacaktır, kebapçı menüsünde mi?

Mütebbel, muhammara, seçme ve seçilme...

CHP söylüyor bunu ha...

AK Parti'nin "çalışmaları birlikte olgunlaştıralım" önerisinin "içinde olmayacaklarını" belirtmişler.

Bravo. Ne kadar samimiyetsiz olduklarını bundan daha güzel kanıtlayamazlardı.

Öyle bir açık verdiler ki...

Başörtüsünü serbest bırakmak için sözde kanun teklifi vereceksin ama "Gel Anayasa'ya koyalım" denince yan çizeceksin...

Bu kendi kalene attığın kaçıncı gol?

Bu kafayla mı AK Parti'den oy tırtıklayacaksın?

Kılıçdaroğlu önce bir laf ediyor, sonrası kırdığı potu temizlemeye çalışmakla geçiyor.

Fakat sanki cumhurbaşkanı olmak için değil de "CHP başkanlığını" elinden çıkarmamak için uğraşıyor.

Kenan Evren'in kurduğu düzen sayesinde ömür boyu parti başkanlığı... Sistem budur.

Sorumluğu yoktur. Müeyyidesi de yoktur. Elini hiçbir taşın altına sokmadan yıllarca atar tutarsın.

Çevrene çöreklenmiş olanlar da yaşayıp giderler.

Beş yılda çuvallayıp bir daha gelmemek üzere gitmekten daha iyi değil mi?

***

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "gaflara" çeşitli isimler verilebilir...

Örneğin, uyuşturucu satıp açık kapatma konusuna, Emniyet Genel Müdürlüğü ayrı, Jandarma Genel Komutanlığı ayrı itirazda bulundu.

Suç duyurusunda "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunun işlendiği belirtildi. Şimdi fezleke hazırlanacak.

Gönül isterdi ki, Türkiye Futbol Federasyonu da kıpırdasın ve Kılıçdaroğlu'nun "Fenerbahçe kalecisi Lefter" gafına bir isim uydursun.

Kulüpten beklemeyin. Hak ettiği tanım İstanbul sermayesinden çıkmaz.

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BABAYIN KEMÜĞÜ

İngiltere ve İsveç'te yapılan bir araştırmada, "küfretmenin" insanları güldürme, öfkeyle başa çıkma ve acıyı dindirmede etkili olduğu ortaya çıkmış...

Duyguları ifade etmede güçlü bir araçmış!

Gündelik küfür, korku, sevinç, öfke ve heyecan gibi duyguların yanı sıra mizah ve dayanışma gibi duyguların da ifade edilmesine yardımcı oluyormuş...

Küfürlü ifadeler kullanmak, kişiyi daha "ikna edici" hale getiriyormuş.

"İlişkileri güçlendirici" bir etkisi de varmış.

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Ben söylemiyorum, Westminster, Keele ve Ulster gibi "prestijli" kabul edilen üniversiteler söylüyorlar.

Ben yorum katmıyorum.

Gerek var mı?