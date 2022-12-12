"Yılbaşında ne yapıyorsun?" diye soranlara çok gülüyorum.

"Kız arkadaşlarımı toplayıp çılgınca eğleneceğim" diyorum.

Önce inanacak gibi oluyorlar, en çok da buna gülüyorum.

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Yok, her yıl aynı şeyleri yazmaktan da bıktım.Noel kutlayan ve Müslüman olduğunu iddia eden dıngıllara bununsayılacağını, alt tarafı biribaret bulunduğunu, bir Roma İmparatorluğu yortusu olduğunu... Bizzat Papa'lardan birinin bu günün İsa'nın doğum günü olmadığını kabul ettiğini amadediğini kimbilir kaç kere yazdık...Ama siz aldırmayın, çam ağacınızı dikin, üstüne de yaldız maldız ekleyin. Belki sabaha karşı Santa Claus gelir.Cadılar Bayramı'nı kutladığınız gibi bunu da kutlayın.Ondan sonra dadiye şaşakalın.Bir sonrakini de Jeremy Rifkin'le beraber kutlarsınız, Rifkin iktidara gelirse...

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Noel ile yılbaşını karıştırmamak gerektiğini, ikisinin arasında bir hafta süre olduğunu da kimbilir kaç kere yazdık.Zarar yok, siz karıştırın. Vergi almıyorlar.Neyi kutlayacaksınız peki?Yaşlılarolmayı, gençler de biryaş daha büyümeyi...Evde kutlama bin lira dolaylarına patlıyor.epey tuzlu, lokantada 4 bin liraya kadar yolu var. Otelde 5 bin lira açılış fiyatı...geçirecekler, hazırlıklı olun.Pardon canım,diyecektim.Öyle ya,alışveriş yapan "restorana"gider.Balık malık yer... Pardon, balık...Siz hindiden şaşmayın.Böylece kendinizi, ABD vize vermese de azıcık Amerikalı hissedersiniz.

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Ertesi sabah kendinizibulacaksınız. Akşamdan kalma.Zarar yok, "kazanan numaralara" bakarsınız.dersiniz.Geceden kalan mezeler ve kuruyemişlerle de birkaç gün geçirirsiniz artık. Ziyan olmasınlar, dökülmesinler.Ama ben sizin gibilerle uğraşmaktan bıktım ha...God bless you, suckers.