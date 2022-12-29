Türk basını bir yandan sosyal medyaya, öbür yandan varoşlara bütünüyle teslim oldu.

Sonu gelmiştir.

Politika derseniz, bir gazeteye göre Türkiye cennet, ötekine sorarsanız Türkiye cehennem.

Türkiye'yi bilmem ama basın bitti.

Yani "bizim bildiğimiz" şekliyle.

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vekonularını tüketen varoş çocuklarınınyeni gözdeleri şarkıcıAra sıranin orasını burasını gündeme getiriyorlar ("Göğsünü açtı ama ucunu örttü", falan) fakatbaşı çekiyor. (Bendeniz en çok "yıllar ona acımadı" çemişliğini severim.)ningerekmiyor, onlar buluyorlar.Kocasından ayrılmış, bilmem kaç milyona villa almış, kocasının ona verdiği yüzük gerçek miymiş sahte miymiş... Kaç milyonmuş...Bir muhabirden denin herhangi bir şarkısıyla ilgili tek satır okumadık.Bukızımızın bir ablası varmış,nun da birablası olduğu gibi: Adıbir zamanlar ablasınısuçlamış vemahkemelik olmuş.Ablası hakkındabaşlamış...ÇünküHanım, ödeme süresi geçen kredi kartı borcunu ihtarnameye rağmen gene ödememiş. Banka 34 bin 135 lira istiyor (küsuratını da yazacaksın ki işe ciddiyet katılsın.)Okudukça öğreniyoruz, yahu bütün bunlar meğerse iki yıl önce olmuş!Mahkeme,Hanım'ın kredi kartının iptaline karar vermiş. 34 bin liranın 14 bin lirasını silmiş, geri kalan 20 bin 171 lira 15 kuruş için icra takibinin devamına hükmetmiş.Bakın o 15 kuruş çok önemli işte...

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Hadi olsun da, bu hadiseninyle ne ilgisi olduğunu anlayamadık.Herhangi bir bankayla herhangi bir vatandaş arasındaki son derecebir mesele.Harcadığın mürekkebe yazık.Amanin ablası ya...Amaç, abla bahanesiylenin bacağı açık bir resmini koymak.Böylece varoş abazanları da sevinecekler.Sonra gidip ya karılarını öldürecekler, ya trafikte yol vermeyen sürücüyü dövecekler...

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Türkiye tehlikeli bir yere doğru gidiyor.Geldiği yere olabilir mi acaba? Ya da daha kötüsüne...Olmasın diye uğraşıyoruz ama...