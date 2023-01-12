Ayıptır hatırlatması, önce biz söylemiştik: Anayasa'ya aykırıdır.
Ama arkadaşların getirecekleri, "Türklük kavramını silen" yenisine uygunsa, onu bilemem.
Şimdiki Anayasa'ya göre suçtur.
İdam cezası kalkmamış olsaydı, idamlık suçtu.
Göstermelik bir cumhurbaşkanı olacak, altı kişi imza vererek Türkiye'yi yönetecek! Cumhurbaşkanı o imzalar olmadan hiçbir şey yapamayacak.
Yani bostan korkuluğu olacak.
Bunun altından kalkamazlar.
Mutlaka maraza çıkacaktır.
Mutlaka birtakım anlaşmazlıklar başgösterecektir.
Hem bu, hem de Anayasa'yı çiğneme...
Hesabını veremezler.
Her biri için kapatma davası açılır.
Kendilerini hapiste bulurlar.
Ayrıca hangi kişiliksiz başkan bu karara uyacaktır?
Böyle bir başkana kim, kaç kişi oy verecektir?
***İşte Tayyip Erdoğan söylüyor: Bu bir "sivil darbe" teşebbüsüdür.
***Hata üstüne hata yapıyorlar, zırva üstüne zırva.
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Şimdilik... Kemalistler tarikatları serbest bırakacaklara...
Türkçüler Kürtçülere...
Türk ismini sileceklere...
Sosyalistler de ülkücülere oy versinler.
Böyle şenlikli ülke başka yerde bulunmaz.
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OY VERİN ARSLAN SOLCULAR
"Ülkücü kardeşlerime söylüyorum, sizin yeriniz CHP'dir." Kemal Kılıçdaroğlu