Turandot operasını Napoli'de saray tiyatrosu San Carlo'da seyretmişliğim vardır.

Koro çok iyiydi, Esir Kız Liu'yu oynayan sanatçı çok iyiydi ama tenorda iş yoktu.

O kadar ki, onun alkış alamayacağını bilen orkestra şefi ünlü "Nessun dorma" aryasından sonra hiç durmadı, müziğe hiç ara vermeden devam etti. (İster istemez Pavarotti'yle mukayese edilecekti!)

"Nessun dorma" operayla ilgili olmasa bile herkesin bildiği ünlü arya... "Kimse uyumasın" demek... (İsteyen meşrebine göre "uyumayın laan" diye de çevirebilir.)

Turandot'un öyle bir birinci perde finali vardır ki...

Kusura bakmayın ama bunların üstüne Ata Demirer'in arabesk zırvaları hiç çekilmiyor.

Ay lav yu ay lav yu, du yu lav mi yes ay du.

Çıkınca ne yaptık? Meydanın karşı köşesindeki ünlü Gambrinus'a gittik. Yirmi dört çeşit kahve vardı ama bildiğimiz espresso yoktu. Fiyatlar da epey tuzluydu.

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Devlet Opera ve Balesi, Turandot'u Beştepe'de sahnelemiş.Eskidenfalan giderlerdi cumhurbaşkanlığı köşküneşarkı söylemeye, epey ilerleme kaydedilmiş.Bir tarihte gene Ankara'da izlemiştim, Nazi mimarisinin mükemmel örneklerinden olan o sevimsiz büyük tiyatroda... Çok parlak değildi.Bizim operacıların bildikleri birkaç opera vardır, döner dolaşır onları oynarlar.Şimdi gene dön dolaş Carmen oynuyorlar.Sayınbastırmalı ve Beştepe'yeyı da getirtmelidir.Madem sergilenen eserlerdearanacak...Bunlar kaliteli eserler, büyük eserler olmalıdır,gibi basitlikler değil.Belki operacılarımız da araştırırlar, bizimle ilgili, bizi anlatan eserler bulurlar...ninoperasını hararetle tavsiye ederim.Başkişisidaha ne?la savaşını anlatıyor.Nefis bir operadır.Hele oaryası... Youtube'a girin,ten bir dinleyin, ağzınızaçık kalacak.Hele oaryası...Ildebrando d'Arcangelo söylüyor.Bizde de o düzeyi tutturacak sanatçılar vardır.Yeter ki opera yönetimi istesin...Uyuma Devlet Operası.ınoperası da var, hiç olmazsa ona takıl.

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Eh, seçimi muhalefet kazanırsa da o berbat, o beş para etmezoperasını sergilerler.Hani İranlılar da Türk'müş ya, onu anlatıyor.Alafrangalık olsun isterlerseoperası var, adına bakmayın, Türkeseri.Başka konu kalmamış gibi...