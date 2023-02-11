Utanmıyorlar. Hiçbir zaman da utanmayacaklar.
Cesetlerin parmaklarından alyansları çekip çıkaranlar mı üzüleceklerdi bu depreme?
Ülkemiz bir yanıyla müthiş bir dayanışma örneği sergiliyor, öbür yanıyla çok rezil bir vahşi hayvan sergisine dönüştü...
Politikacılar pıstılar. Fazla konuşamıyorlar.
Genelgeçer birkaç laf edip susuyorlar.
"Milletin sesi duyulmalı" falan filan.
Gazeteciler bin beter...
"Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" yaklaşımı gözlerini karartmış, ellerini bağlamış, yürekleri nasır tutmuş.
Tek sorumlu oymuş.
O zaman biz de 1939 depreminden dolayı Milli Şef'i suçlayalım!
Demirel'in de Ecevit'in de dönemlerinde depremler olmuştu, onlara da küfür mü edeceğiz?
Herif lafa yıkıntılardan giriyor, dönüp dolaşıp bağlıyor: Gidin artık.
Marketler yağmalanmış.
Suyu, gıda maddelerini anladık da, kasayı götürmüşler.
***"Siber puştlara" gün doğdu...
***Bir de "klasik kazıkçılar" var tabii.
***Bir gazeteci vardı, eski bakan, yönetici...
***Tanı bunları, tanı da büyü.