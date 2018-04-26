Muhalefetin adayı şu olacakmış, bu olacakmış...

O aday gösterilirse daha geniş katılımlı bir cephe oluşturulurmuş...

Çatı adayıymış, yok, kırk kere düşünülmeliymiş...

Geçin bunları!

Oyun hepsi.

Hatta net söyleyeyim; aldatmaca!

En fenası şu ki, esas kendi kamuoylarını aldatıyorlar.

Yoksa hakiki bir aday var olsaydı, çok önceden varlığını hissettirmez miydi?

Gül'müş, İnce'ymiş, Akşener'miş, yarın öbür gün çıkacak başka biriymiş...

Eh, elbette sonunda birine karar verecekler ama asıl dertleri başka...

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