AB güzel rüyalara veda edeli çok oldu, artık her güne kâbuslarla uyanıyor.

Nasıl oldu da Avrupa'nın her yerinde AB'ye düşman, milliyetçi, ayrımcı ve ayrılıkçı oluşumlar pıtrak gibi çoğaldı?

Çoğalmak ne kelime! Artık yerleşik düzeni sarsıp değiştirecek kadar güçlüler.

Sebep?

Brüksel'in kibirli bürokrasisi ve Almanya'nın hegemonya arzusu bıktırdı mı? Evet!

Bir de şu var tabii...

Avrupa Birliği aslında 20. yüzyılın ilk yarısında zirve yapıp Avrupa'yı kana bulayan derin milliyetçiliği kalıcı olarak bastırma girişimiydi.

Eh, nihayetinde sosyolojik kökler yeniden filizlenip tepeden inme siyasete isyan bayrağı açtı.

Fakat bütün bunlar parçalanmaya doğru gidişin hızını açıklamak için yeterince ikna edici görünmüyorlar.

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Anlamak için belki şuradan başlayabiliriz...hep vardı. (Geçen hafta Solingen faciasındaöldürülen yurttaşlarımızı andık. Tam 25 yılgeçti, yara kapanmadı.)hep vardı. (MeselaKatalonya şimdi ayrılıkçı olmadı, hep öyleydi. Lombardia hep kendini Roma'dan üstün gördü.)hiç sönmemişti. (Ne zaman bir Avrupa ülkesinde işsizlik artsa, ekonomi sallansa yabancı düşmanlığı su yüzüne çıkardı.)Ancak bu hareketlerin hepsiydı.Karanlık bir ilişkiler ve manipülasyon ağı söz konusuydu ama genişlemelerine izin verilmiyordu.Ne oldu da bu kadar hızlı biçimde ipler boşaldı ve küçük grupların kitle tabanı bulmasına kapı açıldı?CIA'nın Avrupa'daki ayrılıkçı ve ayrımcı (ırkçı) hareketlerle nasıl bir bağı var?NATO bu hareketleri seviyor ve besliyor olabilir mi?Bütün işaretler şunu gösteriyor...Ortadoğu bir tür tetikleyici..." planlayıcılarının kaos vantilatörü...Bu rüzgâr bütün dünyaya ve özellikle Avrupa'ya yayılsın istiyorlar.O çerçevede şu soru önemli:Belki bir süre daha...Ama sonrası zor....Şimdilik bunu not edelim, nasıl olsa ilerde sık sık bundan konuşacağız.