Trump yaptı, Trump etti, Trump söyledi...

Amiyane tabirle söylersem, egemenler dünyayı böyle "kafalıyor"lar.

Zaten Trump da bunun için seçilip vitrine konuldu.

Dili, davranışları ve zihniyetiyle istenildiği kadar kullanılıp işlevini kaybettiğinde ıskartaya çıkartılabilecek özellikler taşıyor.

Zaten şimdiden "günah keçisi" kadrosunu varlığı ve iş yapma tarzıyla doldurdu. Önemli olan geldiğimiz nokta.

Sonuçta kamuoyu dikkatleri üzerine toplayan bu imajdan başını öte yana çevirip gerçekle hesaplaşma fırsatını bulamıyor.

Oysa konu esas meseleler ve halkların canını yakacak stratejilerse...

Gerçek açık...

Trump'ı arkadan ittiriyorlar, direndiğinde tehdit ediyorlar, yaptırıyorlar, söyletiyorlar.

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