"2018 dünyanın ve ulusumuzun geleceği açısından eksen niteliğinde bir yıl olacak..."

Malum, yumurta kapıya dayanıncaya kadar bu sözlere kulak vermez, dikkat etmeyiz.

Oysa ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence göreve geldiğinden beri hemen her fırsatta bu cümleyi kurdu. Bu yılın esas hedeflere yönelik bir geçiş ve dönüşüm noktası olacağını vurguladı.

Geçtiğimiz haziranda on bin pastörün bir araya geldiği toplantıda da altını çizerek tekrarladı.

(Protestan/evanjelist gruplar rahiplerine "çoban" anlamında pastör diyorlar.)

Sonrasının nasıl geldiğini ve işin Pastör Brunson'a ve iki bakanımıza yaptırım kararına kadar uzandığını biliyoruz.

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