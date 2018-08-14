"ABD ile Türkiye arasındaki 60 yıllık ittifak bitti."

Tez bu, söz bu.

Ne zaman söylenmiş?

Kasım 2015'te..

Yani Obama başkanken...

Kim söylemiş?

Gençliğinde istihbarat elemanı olduğu iddia edilen, bir zamanlar Türkiye'de de bulunmuş, Ortadoğu uzmanı ilginç bir tarihçi akademisyen olan Daniel Pipes kendisine Aydınlık gazetesinin yönelttiği soruya böyle cevap vermiş ve "Türkiye artık

Washington'un sözünü dinlemiyor" diyor.

Dikkatinizi çekerim.

O tarihte Pipes ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı.

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Hani bazı Amerika meftunlarımız bütünelini temizleme çabasında ya...Hani kamuoyunuişlerin bir anda düzeleceğineinandırmaya çalışıyor ya...Öyle değil!O yüzden yazıma böyle bir hatırlatmayla başladım.Yapılan tespitlerin ve alınan kararların sonuçlarını görmek elbette zaman alıyor. Çünküyaşanıyor.Trump'ın yönetim kadrolarında yer alan birçok diplomat, emekli asker ve akademisyenin 15 Temmuz sonrasındaki ifadelerinin Türkiye aleyhine oluşu da bu ittifakın çoktan çözülmüş olduğunu bilmelerindendi. (Hatta şimdiki Ulusal Güvenlik Danışmanı J. Bolton o tarihte "Erdoğan için gözyaşı dökmemi beklemeyin" demişti.)Yaşarken bunların üzerinde durmuyor veya unutuyorsak...Hiç değilse hatırladığımızda dikkat kesilelim.Yani konu ABD ve Türkiye ilişkileriyse...Özündefark etmiyor.Üslupları, stratejileri ve arkalarındaki baskı grupları farklı elbette.Ancak reddedemeyeceğimiz gerçek şu:Derin Amerikan devleti "diye çoktan karar vermiş ve sürecibaşlatmış.Aynı şey ABD-Rusya, ABD-Çin ilişkileri için de geçerli.Bir şeyi daha hatırlatayım...Orada Middle East Forum'un Başkanı Pipes tuttu elinden kürsüye sicilli FETÖ'cü Emre Çelik'i getirdi. Bizim parlamenterler patırtı çıkarınca da, umursamaz bir tavırla "öyle ya da böyle Emre konuşacak" dedi.Protestolar üzerine FETÖ'cü boş koltuklara konuştu ama nihayetinde konuşturulmuş oldu.Bu tek olay bilegöz önünesermeye yeter!