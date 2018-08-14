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HAŞMET BABAOĞLU
14 Ağustos 2018, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Bu iş Trump’tan önce bitmişti!

"ABD ile Türkiye arasındaki 60 yıllık ittifak bitti."
Tez bu, söz bu.
Ne zaman söylenmiş?
Kasım 2015'te..
Yani Obama başkanken...
Kim söylemiş?
Gençliğinde istihbarat elemanı olduğu iddia edilen, bir zamanlar Türkiye'de de bulunmuş, Ortadoğu uzmanı ilginç bir tarihçi akademisyen olan Daniel Pipes kendisine Aydınlık gazetesinin yönelttiği soruya böyle cevap vermiş ve "Türkiye artık
Washington'un sözünü dinlemiyor" diyor.
Dikkatinizi çekerim.
O tarihte Pipes ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı.

***
Hani bazı Amerika meftunlarımız bütün suçun tamamını Trump'a yükleyip elini temizleme çabasında ya...
Hani kamuoyunu pastör Brunson'ı verirsek işlerin bir anda düzeleceğine inandırmaya çalışıyor ya...
Öyle değil!
O yüzden yazıma böyle bir hatırlatmayla başladım.
Global (siyasi/ekonomik/askeri) ilişkilerde hiçbir şey birdenbire gerçekleşmiyor.
Yapılan tespitlerin ve alınan kararların sonuçlarını görmek elbette zaman alıyor. Çünkü uzun bir hazırlık süreci yaşanıyor.
Trump'ın yönetim kadrolarında yer alan birçok diplomat, emekli asker ve akademisyenin 15 Temmuz sonrasındaki ifadelerinin Türkiye aleyhine oluşu da bu ittifakın çoktan çözülmüş olduğunu bilmelerindendi. (Hatta şimdiki Ulusal Güvenlik Danışmanı J. Bolton o tarihte "Erdoğan için gözyaşı dökmemi beklemeyin" demişti.)
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Yaşarken bunların üzerinde durmuyor veya unutuyorsak...
Hiç değilse hatırladığımızda dikkat kesilelim.
Yani konu ABD ve Türkiye ilişkileriyse...
Özünde Trump veya Obama fark etmiyor.
Üslupları, stratejileri ve arkalarındaki baskı grupları farklı elbette.
Ancak reddedemeyeceğimiz gerçek şu:
Derin Amerikan devleti "bu iş yürümeyecek" diye çoktan karar vermiş ve süreci başlatmış.
Aynı şey ABD-Rusya, ABD-Çin ilişkileri için de geçerli.
Daniel Pipes dedim ya...
Bir şeyi daha hatırlatayım...
Eylül 2017'deki NATO Parlamenterler Assamblesi'ni...
Orada Middle East Forum'un Başkanı Pipes tuttu elinden kürsüye sicilli FETÖ'cü Emre Çelik'i getirdi. Bizim parlamenterler patırtı çıkarınca da, umursamaz bir tavırla "öyle ya da böyle Emre konuşacak" dedi.
Protestolar üzerine FETÖ'cü boş koltuklara konuştu ama nihayetinde konuşturulmuş oldu.
Bu tek olay bile ABD'nin stratejik tercihlerini ve ilişkiler ağını göz önüne sermeye yeter!

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