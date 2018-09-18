"Kurt önüne gelmiş taze kuzuyu mu yer, yoksa kart koyunu mu? Biz kuzuyu bulacağız."

Kimin bu sözler?

Yassıada duruşmaları için özel olarak seçilip eğitim gören 120 askerden biri olan Muzaffer Erkan'ın yıllar sonra anlattığına göre mahkeme başkanı Salim Başol'un sözleri...

Devrik Cumhurbaşkanı Celal Bayar ilk duruşmada "Bugüne kadar işlenmiş ne suç varsa, vebali üzerimdedir, asacaksanız beni asın" deyince, güç zehirlenmesine uğramış ve müthiş kaba bir dile sahip Başol böyle cevap veriyor.

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