Trump'ın yüzünü klozet kapağı yapmış.

Kapağı açınca Trump'ın etrafı dişleriyle kaplı koca ağzını görüyorsunuz...

Anladınız siz onu...

Ucuz ve pespaye bir gönderme.

Adamlar sanat eseri diye sergiliyor.

Hedef Trump olunca, izleyicinin gönlünü çalmak kolay.

Hele bir de eser ta New York'lardan bizim Contemporary İstanbul'a gönderilmişse, burun kıvırmak olur mu hiç!

Tabii bizim "çağdaş sanat"a gönül verince pek çağdaş olunacağına inananlar tayfası bayıldılar bu "çalışma"ya.

Bu eserin "bir özgürlük sembolü" olduğunu düşünenler dahi varmış.

***

***