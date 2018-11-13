Batı cephesinde savaşı bitiren ateşkes antlaşmasının yüzüncü yılında Merkel ve Macron'un yakın pozları dikkati çekti.

Aslında Almanya'nın silah bıraktırıldığı günün yıldönümü demek daha doğru.

Artık böyle günler liderler için buluşma vesilesi oluyor, tarihsel içeriğinden soyutlanıyor.

Ama insan yine de merak ediyor...

Acaba ateşkesin ardından gelen ve "barışı bitiren barış" diye bilinen Versay Antlaşması'nın yıldönümü olsaydı...

Merkel ile Macron'u yine böyle el ele diz dize fısıldaşırken görebilir miydik?

Pek sanmam!

Tarih, toplumsal hafızada çarçabuk tarih olamıyor.

10 Ocak 1920'de yürürlüğe giren Versay'da bütün Alman halkını "savaş suçlusu" olarak tazminata mahkûm eden ve kafasına göre Avrupa haritası çizen İngiltere, Fransa ve İtalya'nın muazzam küstahlığı kolayca unutulacak türden değildir. Nazizm bu antlaşmanın şartlarından doğmuştur.

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