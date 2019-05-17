Sormak gerek... Yoksa vakit çok mu yaklaştı? İki yıldır yazıp çizdiğimiz şey; yani dünya tarihinin akış hızı bizi sandığımızdan da çabuk biçimde dehşet günlerinin eşiğine getirdi mi?

Doğu Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Venezuela, Pakistan, Suriye derken...

Farkında mısınız?

Parmaklar Irak'ı göstermeye başladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Irak ve Suriye'deki birliklerini en yüksek alarma seviyesine geçirdiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Bağdat ve Erbil'deki diplomatlarının bulundukları yerleri terk etmesini istedi.

Almanya, Irak ordusuna eğitim programını durdurdu.

Amerikan ve İngiliz petrol şirketleri Basra bölgesindeki işçilerini tahliyeye başladı.

Ve ilginçtir, olayların tırmanmaya başladığı üç günün sonunda Irak'tan (sembolik önemi büyük) açıklama geldi: "S-400 alacağız."

Bir şeyler olduğu kesin de...

Ne oluyor?

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Düz bakarsak...İran'a müdahaleye az kaldı ve müdahalenin üssü Irak olacak denebilir.Ama gerçekler bu kadar düz bir yol izlemiyor.İran'a açıktan müdahale ve sıcak bir çatışma ihtimali on yıllardır dünya kamuoyu için" işlevini gördü, bu sefer de aynı yöntem geçerli olabilir. Mesafeyle yaklaşmakta fayda var bu yüzden.İran sosyolojisi hırpalanarak yumuşatıldı. Bu bakımdanHalkın önemli bir kısmının hoşnutsuz olduğu bir yapıyı hedef alarak içerden destek alma planı işliyor olabilir. ( Devrim Muhafızları'nın yakın zamanda "terör listesi"ne alınması manidar.)Kibudur.Bölgeyi ilerde yeniden düzenlemek üzere acilenolarak Irak seçilmiş olabilir.Irak, doğusu ve batısıyla, güneyi ve kuzeyiyle bu iş için biçilmiş kaftandır.Ve tabii unutmayalım ki...Uzun yıllardır Pentagon koridorlarında çizilip durulan "" haritaları da sıçrama zemini olarak Irak'ı göstermektedir.Şüphesiz tetik çekildikten sonra...Şimdilik bilinmez...Bölgede Suriye'dekinden çok daha büyük bir kaos planı işletilecekse...İçerdeki elemanlarını da var güçleriyle harekete geçireceklerdir.Hazır olmalı vesahip çıkmalıyız.