Konya'da Fransa milli marşı tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklandı.***
Hoş olmadı, yakışmadı.
Net!
Peki bu duruma üzüldüğünü belirten Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Buchwalter'e "İçimizde evrimini tamamlayamamış bir nüfus var, bu çomarlar adına hepimiz üzgünüz" diye yazan "kafa"ya ne diyeceğiz?
Bunu yazan hanımefendi(!) adının yanına da "her şey çok güzel olacak" diye eklemiş.
Ezikliğini küstahlıkla perdeleyen bu tayfayla herhangi bir şeyin güzel olması mümkün mü?
Millet bu gerçeği bildiği, bu zokaları yutmadığı için millete düşmanlar.
Derhal Başkonsolos Bertrand Buchwalter'den özür dileme sırasına girenler
arasında öyleleri vardı ki, ne yalan söyleyeyim, bayağı eğlendim.
(İnsan bir yerden sonra üzücü gerçeklere karşı dalgacı bir tutumla karşı koyuyor, malum) Fransızca özür dileyenler hele...
Kendini "global iktisatçı
" olarak pazarlayan akademisyenler mi, ararsınız...
Fransızlardan özür dileyince "beyefendi
", buna itiraz eden halktan insanlara küfredince "efendi
" sayılacağını sanan ahmak okumuşlar mı, ararsınız...
"Sayın Başkonsolos, maalesef statlarımızda eğitim seviyesi çok düşük"
diye ağlaşan Erasmus
kurbanları mı, ararsınız...
Hepsi oradaydı.
Asla itiraf etmeyecektir ama Buchwalter de bıyık altından epey gülmüştür "ruhu fena halde ecnebi
" bu tayfaya...
***
Sonra ne oldu?
Milli Takım İzlanda'da havaalanında üç saat tutuldu, bavulları defalarca kontrolden geçirildi, kaptanına mikrofon diye tuvalet fırçası tutuldu, vs.
Türkiye bunun üzerine İzlanda'ya nota verdi ve olanları kınadı.
Malum zamanlarda el üstünde tutulup, ekran ekran dolaşan bir emekli amira
l
Twitter'dan Türkiye'nin
İzlanda'ya notasıyla dalga
geçti.
80'lerden sonra neoliberaller milli ve yerel ne varsa, ezip geçmek için her fırsatta içi boş bir "insanlık
" kavramını öne sürerlerdi ya...
Emekli amiral de "hem İzlanda'da yapılanları hem de Konya'daki ıslıklamayı kınamak insanlık gereğidir" diye yazdı.
İnsan bunlara bakınca, içinden "tamam, insanlıkla aranız iyiymiş gibi yapıyorsunuz da, biraz da buralı olun, memleketi hissedin
" diye haykırmak istiyor.
***
Yani...
Yetti artık!
Bu tiplere kulak vererek, siyaseten destek çıkarak ve posası çıkmış ezik tutumlarını anlayışla karşılayarak
gidilecek bir yolumuz yok!