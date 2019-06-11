Konya'da Fransa milli marşı tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklandı.

Hoş olmadı, yakışmadı.

Net!

Peki bu duruma üzüldüğünü belirten Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Buchwalter'e "İçimizde evrimini tamamlayamamış bir nüfus var, bu çomarlar adına hepimiz üzgünüz" diye yazan "kafa"ya ne diyeceğiz?

Bunu yazan hanımefendi(!) adının yanına da "her şey çok güzel olacak" diye eklemiş.

Ezikliğini küstahlıkla perdeleyen bu tayfayla herhangi bir şeyin güzel olması mümkün mü?

Millet bu gerçeği bildiği, bu zokaları yutmadığı için millete düşmanlar.

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Derhal Başkonsolos Bertrand Buchwalter'denarasında öyleleri vardı ki, ne yalan söyleyeyim, bayağı eğlendim.(İnsan bir yerden sonra üzücü gerçeklere karşı dalgacı bir tutumla karşı koyuyor, malum) Fransızca özür dileyenler hele...Kendini "" olarak pazarlayan akademisyenler mi, ararsınız...Fransızlardan özür dileyince "", buna itiraz eden halktan insanlara küfredince "" sayılacağını sanan ahmak okumuşlar mı, ararsınız...diye ağlaşan Erasmuskurbanları mı, ararsınız...Hepsi oradaydı.Asla itiraf etmeyecektir ama Buchwalter de bıyık altından epey gülmüştür "" bu tayfaya...Sonra ne oldu?Milli Takım İzlanda'da havaalanında üç saat tutuldu, bavulları defalarca kontrolden geçirildi, kaptanına mikrofon diye tuvalet fırçası tutuldu, vs.Türkiye bunun üzerine İzlanda'ya nota verdi ve olanları kınadı.Twitter'dan Türkiye'ninİzlanda'ya notasıyla dalgageçti.80'lerden sonra neoliberaller milli ve yerel ne varsa, ezip geçmek için her fırsatta içi boş bir "" kavramını öne sürerlerdi ya...Emekli amiral de "hem İzlanda'da yapılanları hem de Konya'daki ıslıklamayı kınamak insanlık gereğidir" diye yazdı.İnsan bunlara bakınca, içinden "" diye haykırmak istiyor.Yani...Yetti artık!Bu tiplere kulak vererek, siyaseten destek çıkarak vegidilecek bir yolumuz yok!