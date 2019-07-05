ABD içinde fakat "küresel" hakimiyeti büyük bir güç odağı Trump'a "Sakın elimizdeki PKK kartını terk etmeyi aklından geçirme!" mesajı gönderdiler.

Olay budur.

Terörist başlarından Cemil Bayık'ın Washington Post sayfalarına misafir edilmesinin başka bir anlamı yoktur.

Yeminli Trump karşıtı gazete bunun için kullanıldı.

Tabii makalenin hemen G-20 toplantısı sonrasına denk getirilmesini de hesaba katarsak şu mesajı da eklemeliyiz:

"Türkiye'yi yönetenlerle fazla yakınlaşma!" ABD'deki iktidar savaşları sürüyor ve bu savaşın sahalarından biri de hiç şüphe yok ki, ABD ile Türkiye ittifakın geleceğine dair planlar...

Bunu böyle bilmek gerek.

Söz konusu gazete 2013'ten beri Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin adamı diye bilinen Jeff Bezos'un...

Trump'ın ikide bir eleştirip "palyaço" diye dalga geçtiği ve en sonunda "eleştirilmek istemiyorsan, ortalıkta yeni işlere kalkışmayacaksın" diye tvit attığı Bezos'tan söz ediyorum.

Ama işin esasına gelelim...

Washington Post 1877'de kurulmuş özellikle Beyaz Saray üzerinde hep etkili olmuş bir gazete ama bütün dünya bu gazeteyi Nixon'u düşüren Watergate skandalını patlatmasıyla tanır ve hatırlar.

Aman ne güzel bir gazetecilik ve şeffaflık arayışı denilebilir tabii.

Hele Hollywood filmlerine bağımlıysanız, kesin öyle düşünürsünüz.

Ancak Nixon'ın nasyonalist ekonomik politika izlemeye çalışan ve uzak diyarlarda "Amerikan savaşları" sürdürmeye son veren bir başkan olduğunu, 1972'de Çin'i ziyaret edip diplomatik ilişkileri başlattığını, ardından Sovyetlerle nükleer silahları sınırlandırma anlaşması yaptığını ve 1973 kışında Vietnam savaşını bitirdiğini unutmamakta fayda var.

Bunlar size bir şeyler çağrıştırıyor mu?

Hani gazeteler de zamanla değişiyor ama acaba misyonları hiç değişmiyor mu?