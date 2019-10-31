Zaman hızlı akıyor...
Unutuyoruz, hatırlamak gerekiyor.
15 Temmuz'un darbeci-işgalcilerini yendik...
Bize NATO ve İncirlik şantajı yapmaya kalkışanlara hem içeriden kontrolü ele geçirilmiş, hem de dışarıdan kuşatılmış İncirlik'le cevap verdik.
15 Temmuz sonrası İncirlik'e girmek için tutturan Alman parlamento heyetine izin vermedik.
2017'de pes edip Tornado uçaklarını ve askerlerini alıp Ürdün'e geçtiler.
NATO'dan ihraç tehditlerine gülüp geçtik, NATO karargahı sonunda "edep dairesi"ne girmek zorunda kaldı.
***
Yine hatırlayın...
Defalarca kur üzerinden finansal saldırıya
maruz kaldık ve her seferinde
saldırının hem dışarıdaki kurmaylarını,
hem de içerideki piyonlarını bu işe
kalkıştıklarına pişman ettik.
Kuzey Suriye'de "terör koridoru" hesaplarına set çektik.. Ambargo tehditlerini umursamadan Afrin ve Barış Pınarı harekatlarını yaptık. Geri çekilmek zorunda kaldılar.
Şimdi ABD Temsilciler Meclisi üzerinden
yaptırımlar ve "Ermeni Soykırımı
"nı tanıma yasa tasarısını
karşımıza çıkarıyorlar.
Hemen mızmızlanacak kesimlere aldırmazve dik durursak...
Buradan da çıkar, yolumuza gideriz.
***
Ama önemli bir nokta var ki...
Doğru okumak zorundayız.
Türkiye'nin terör operasyonu ve Barış Pınarı Harekatı "küreselci çete
"nin etkisi altında tuttuğu Batı medyası ve politika üretim merkezleri üzerindeki maskeyi söktü çıkardı.
Unutmamak gerekir ki...
PYD/YPG projesi bir küreselci projesidir; projenin lojistiğini Pentagon yapmıştır ama kırk yıllık müteahhidi Avrupa'dır.
Bu bakımdan, ABD'de Trump'a karşı cephenin bir yandan Hillary medyasının gücüyle
Avrupa Birliği desteğini yükseltirken öte yandan da Türkiye düşmanlığına başlaması anlamlıdır.
Yani Türkiye (ve Trump/Putin işbirliği) ciddi biçimde oyun bozmuştur.
Yakın gelecek bu çerçevede belirlenecek ve küreselciler şimdi en iyi bildikleri yol olan sokak hareketlerini
denemek isteyeceklerdir.
Not olarak şunu da belirteyim...
Oyun bozmak deyince...
15 Temmuz
'un da tıpkı Suriye İç Savaşı ve Libya işgali gibi bir küreselci çete tezgahı olduğunu gözden kaçırmamalıyız.
Bizim medyamızda bazı arkadaşlar henüz ABD içindeki ayrışmayı ve küreselcilerin dünya üzerindeki planlarının farkını
kavrayamadı.
Geç olmadan bu ayrım çizgilerini bilmeyen kalmamalı.