Meselelerimiz olmalıydı, konularımız değil... Fikirlerimiz olmalıydı, peşin yargılarımız değil... En önemlisi, bir araya geldiğimiz insanlarla muhabbetimiz (sevgi ile sohbet) olmalıydı, dedikodularımız değil... Ama kaptırdık kendimizi, toparlanamıyoruz! Meselelerin, fikirlerin, muhabbetin artık sadece adları var. Sosyal medyayı da bu halimize uydurduk, sonra da ondan şikayet ediyoruz.

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Goethe'den çok önce piyesleştirenChristophe Marlowe'dur.( Bazıları Shakespeare'ingerçekte Marlowe olduğunuiddia eder.) Olay şudur:İblis, Doktor'a cazip bir tekliflegelir.Karşılığında, yirmi dört yılsonunda Doktor Faustus ruhunuİblis'in kollarına teslim edecek,"sonsuz işkence"ye razıolacaktır. Anlaşmadayanacaktır.Doktor, teklifi kabul eder,yirmi dört yıllık mutluluk onuniçin yetip de artacaktır. Yanine olur? İşte tam o noktayadikkat etmeyiz. Basit bir alışverişgibi bakarız bu duruma.Oysa Doktor basbayağıBORÇLANMIŞTIR. Hemde İblis'e. Yıllar geçip de vakityaklaştıkça saatin tik taklarıonu huzursuz etmeye yeter.Piyesi izler veya okurken alttanalta hissederiz ki,(Bütün bunlarıanlattığım YouTube videomnasıl tatsız bulunduysa artık,takipçilerim özellikle izlemektenkaçındılar. Onlarıanlıyorum.)

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Piyasa ekonomisi eşittir borçlanma/ borçlandırma... Kâr eşittir borç sarmalı... Marlowe, Dr. Faustus'uyazar. Yani tam da takas değerinin piyasa değerine dönüştüğü, modern piyasaların oluşmasının ilk adımının atıldığı çağda.. Yanıs Varoufakis "" adlı kitabında ne güzel anlatır bu hikayeyi...

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Kadıköy Bahariye'deki'yu seviyorum. Yirmi küsur vejetaryen lezzet ve hepsi dürümlük... Fiyat politikaları da gençlerin harçlık ve burs bütçesine uygun. Son seferinde nohut ve soslu patatesi tercih ettim. Gençlerin tabaklarına baktım,anladım.

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Şarkı formunda müzik dinlemekten uzak duruyorum son zamanlarda. Hatta bunun müzik olmadığını düşünüyorum. Fakat belirteyim; ben deşarkılarına kayıtsız kalamıyorum.