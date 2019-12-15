Yalan söylememek, doğruyu söylemek. Baştan beri ayrı işlerdi bunlar. (BİLGE KARASU/ Göçmüş Kediler Bahçesi)

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Yalancılardan korkuyorum, üçkağıtçılardan korkuyorum ve en çok da acı hakikatten korkuyorum. (/ Karanlığın Sol Eli)

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Zihnimde işleyen Amerikan filmini sona erdirecek kurtarıcı ışığı bekliyorum. (/ Yezidin Kızı)

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Sabırlısın ama beklemiyorsun, özgürsün ama seçmiyorsun, müsaitsin ama hiçbir şey seni harekete geçirmiyor. Hiç dinlemeden duyuyor, hiç bakmadan görüyorsun. (/ Uyuyan Adam)

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Hepimiz sessiz kalsak dünya daha iyi olmaz mıydı ? (/ Beyaz Kalp)

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Çok uzun zaman yükseklerde uçtum, şimdi, düştüğüm yerde kalamam. (/ Ülker Fırtınası)

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Birden bir karanlık basıyor içimizi. (/ Yenilgiden Dönerken)

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İnsan birbiriyle çelişen dinlenmek ve harekete geçmek kavramları arasında sıkışıp kalarak panik halinde mezarına koşar. Dinlenmek ona aradığı huzuru ve güveni vermez, harekete geçmek ise yalnızca kısır bir değişiklik ve acı kaynağıdır. Ey zaman, en büyük yanlışlık! (/ Monsieur ya da Karanlıklar Prensi)

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Dipteki kapıdan bir serinlik yaladı geçti ortalığı. Bahçe musluğu şırıltıyla akmaya başladı. Eski bir cami avlusunun, kenarlarını otlar bürümüş bir mescit havuzunun sessizliği geldi, kıvrıldı, uzandı. (/ İshak)

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Acı bitince hatırlayan kalır mı? Kalan tende bir gölgedir, o kadar. Acı size kazınır ama görülemeyecek kadar derine. Gözden ve zihinden uzak bir yere. (/ The Handmaid's Tale)

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Biz hatırladıklarımızın bir bütünüyüz; sabit olmayan şekillerden, kırılan ayna yığınlarından oluşan hayali bir müzeyiz. (/ Borges ve Ben)

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Yaşayan ya da ölü pek çok yakınımı bu işe bulaştırmak zorunda kalacağımı hissediyorum. Bu sevgili insanlar, bir baskında yakalanmışçasına bu kitapta bir araya gelmeyi istemediler elbette (...) Başka bir seçeneğimin olmadığı anlaşılıyor: Yaşlanmak için hatırlamak zorundayım. (/ Bir Fransız Romanı)