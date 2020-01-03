Dışarıdaki kavga neyse, içerideki de o...

Dışarıdaki güçler yüzyılın ikinci çeyreği için nasıl mevzi alıyorlarsa, içeride de aynı şey oluyor.

Önce bunu bilelim...

Sonra Libya tezkeresini ve diğer gelişmeleri bu çerçevede tartışalım...

Dışarıda Türkiye kuşatılıyor.

Türkiye'nin elini kolunu bağlamayı ve siyasal/sosyal enerjisini bastırmayı hedefleyen bir büyük proje var.

Hatta daha açık konuşursak, Türkiye'ye karşı örtülü bir savaş var.

İçeride de (ve mecliste de ) saflar işte buna göre belirleniyor.

Gerisi hikâye...

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Konu Suriye olacak...Konu Doğu Akdeniz olacak...Konu Libya olacak...Konu petrol, doğal gaz ve enerji nakli olacak...Konu Türkiye'nin geleceği olacak...Amaher türden müdahaleciliğine,sinsi hesaplarına vepespaye menfaatçiliğine ses çıkartmayanlar iş Türkiye'nin düşmanlarına "canımı sıkmayın, fena yaparım" diye ayar vermesine karşı çıkacak, "aman diplomasi çizgisinde kalalım" diye çırpınacak öyle mi?Yağma yok!

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Bir kez daha gördük...Kendine "diyen partiler,Sözlerindeki hamaset ve yaldızları söküp aldığınızda nerede durdukları açık biçimde görünüyor.O ülkeler bölgede nasıl bir Türkiye istiyorsa, bu politikacılar da öyle bir politika istiyorlar.O ülkeler hangi gelecek projesine dâhil ise, yazık ki bizim muhalefet de o projenin bir parçasıdır.

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Geçtim, Libya'yla deniz yetki alanları anlaşmasının içeriğini...Geçtim, "Mavi Vatan" gerçeğini...Geçtim, Doğu Akdeniz'deki geleceğimizi...Adam şu basitlikte bakıyor, daha doğrusu kamuoyunu şu basitliğe inandırmak istiyor:"Libya'yı kendi haline bırakalım, biz de rahat edelim." Dün TV kanallarında böyle konuşan eski diplomatlar ve gazeteciler vardı.Daha geçen gün Suud ve BAE destekli özel birlikler Kuzey Suriye'ye indirme yaptılar.Onlara nasıl anlatacaksın ki...