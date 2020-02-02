Kıyamet Günü, Yaratıcı'ya anlamlı ve onurlu bir hikaye anlatabilmeliyim. (AYŞE ŞASA / Delilik Ülkesinden Notlar)

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Gök olmasaydı bile seni severdim, cehennem olmasaydı bile senden korkardım. (/ Günlükler)

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Kendinizi kaza eseri cehennemde bulamazsınız. (/ Kötülük Üzerine Bir Deneme)

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Dünya birkaç milyon firavunu barındırabilse bile altı milyar firavuna yetmesi mümkün değildir. (/ Medeniyetin Ötesi)

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Varlık olmadan insan dayanaksızdır. Dayanak olmayınca, zaman sürüklenir, bir bent yıkılması gerçekleşir (...) Bugün dünyanın gidişatının olayların hızla birbirini takip etmesinden ibaret olması dayanak yoksunluğunun ifadesidir. Hız azalttma ve gevşetme teknikleri zamanın sürüklenmesini durduramaz, derinde yatan nedeni ortadan kaldıramaz. (/ Zamanın Kokusu)

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Oğlum dört yaşındayken onunla bir anım var. Dışarı çıkmamız gerekiyordu, gecenin buz gibi ayazında evin sıcaklığını bırakıp çıktık. Öksürmeye başladı. Sordum; "İyi misin?" "İyiyim" dedi; "sanırım biraz karanlık yuttum." (/ Sessiz Ülkeye Doğru-Nöropsikolojiye Yolculuk)

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Çocuk henüz hayata adım atmamışken avcı oluvermiştir. Nesnelerde kokularını aldığı ruhları kovalar durur. Hali rüyalardaki gibidir, kalıcı bir şey tanımaz, her şey başına gelir, onu kasteder, ona rastlar, ona çatar... (/ Tek Yön)

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Yeni ebeveynlik kültüründe, çocuklara "her şeyin anlatılması" gerektiği fikri, her şeyi anlatmanın mümkün olduğu yanılsamasından doğmaktadır. (/ Kaygı Üzerine)

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İyi ki, problemlerimiz var, aksi taktirde bir geleceğimiz olmazdı. Problemlerimiz olduğu için çaba gösteriyoruz, oturmuyoruz. Problemi büyük olan ülke, büyüktür. (/ Meselelerimizi Konuşmak)

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Kumandanın odasına girdiğim zaman, gözlerinin ağlamaktan yorulmuş olduğunu gördüm. Kudüs, artık İngilizlerin elinde idi. Oradaki son Türklerin nasıl kahramanca vuruştuklarını masanın üzerinden aldığım şifreli telgraftan okudum. Kudüs'ü İsrailoğulları gibi bırakmadık. Türkler gibi bıraktık. (/ Zeytindağı)