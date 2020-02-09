Anlam her zaman mutsuzdur... (J. BAUDRILLARD / Kusursuz Cinayet)
***Hakikat bir "tuhfe"dir. Kalbde bir aşk gibi "birdenbire" görülür. (SEZAİ KARAKOÇ / İnsanlığın Dirilişi)
***Ve susmada bile sözler, yalvarmalar vardır. (MONTAIGNE / Denemeler)
***Tutkuya gelince (...) o suskunlukla başlar. (RENE GIRARD / Romantik Yalan ve Romantik Hakikat)
***Unuttuklarımız bize bir şey hatırlatmak istiyor. (RAMAZAN SARISAKAL / Apophenia-Rastlantıların Ötesinde)
***Salt mutluluk için yaşamak, yalnızca birkaç kısa an için yaşamak ve geri kalanı çöpe atmak demektir... hayatımızın kaygılar, küçük hazlar, beklentiler, tasarılar arasında topallayarak geçip gitmesi demektir. (PASCAL BRUCKNER / Ömür Boyu Esenlik)
***Romans, arzuyu engelleyen şeylerdir. Romans, Romeo ile Jülyet'i birbirinden ayıran balkondur. (GREGORY DART / Karşılıksız Aşk- Kovalamak ve Kovalanmak Üzerine)
***Yaşam sürecindeki genel hızlanma insanın derin düşünme yetisini elinden alıyor. Böyle giderse, ancak tefekkür yoluyla açığa çıkabilecek şeyler insana kapalı kalacaktır. (BYUNG-CHUL HAN /
***Akıl, Öteki'ne karşı hoşgörülü olmayı, kendi ahlakını zorlayarak alicenaplıkla kabul eder. Aşk ise hoşgörüye tenezzül etmez; dayanışma ister ve dayanışma kendinden feragat etme anlamına gelebilir. (ZYGMUNT BAUMAN / Bireyselleşmiş Toplum)
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***Bir sözcüğün ölümü demek, dünyamızın daha kısırlaşması, kemikleşmesi, yoksullaşması demektir. (İLHAN BERK / Logos)
***Ben hiç toprağı kazmadım. Kuş yuvası aramadım, ot toplamadım, kuşlara taş atmadım. Ama kitaplar benim kuşların, yuvalarım, ahırım ve tarlalarımdı. Kitaplık aynada yansıyan dünyaydı; dünyanın sonsuz büyüklüğünü, değişikliği, önceden bilinmezliği vardı onda. (J. P. SARTRE / Sözcükler)