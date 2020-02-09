Anlam her zaman mutsuzdur... (J. BAUDRILLARD / Kusursuz Cinayet)

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Hakikat bir "tuhfe"dir. Kalbde bir aşk gibi "birdenbire" görülür. (/ İnsanlığın Dirilişi)

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Ve susmada bile sözler, yalvarmalar vardır. (/ Denemeler)

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Tutkuya gelince (...) o suskunlukla başlar. (/ Romantik Yalan ve Romantik Hakikat)

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Unuttuklarımız bize bir şey hatırlatmak istiyor. (/ Apophenia-Rastlantıların Ötesinde)

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Salt mutluluk için yaşamak, yalnızca birkaç kısa an için yaşamak ve geri kalanı çöpe atmak demektir... hayatımızın kaygılar, küçük hazlar, beklentiler, tasarılar arasında topallayarak geçip gitmesi demektir. (/ Ömür Boyu Esenlik)

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Romans, arzuyu engelleyen şeylerdir. Romans, Romeo ile Jülyet'i birbirinden ayıran balkondur. (/ Karşılıksız Aşk- Kovalamak ve Kovalanmak Üzerine)

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Yaşam sürecindeki genel hızlanma insanın derin düşünme yetisini elinden alıyor. Böyle giderse, ancak tefekkür yoluyla açığa çıkabilecek şeyler insana kapalı kalacaktır. (Zamanın Kokusu)

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Akıl, Öteki'ne karşı hoşgörülü olmayı, kendi ahlakını zorlayarak alicenaplıkla kabul eder. Aşk ise hoşgörüye tenezzül etmez; dayanışma ister ve dayanışma kendinden feragat etme anlamına gelebilir. (/ Bireyselleşmiş Toplum)

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Zavallı memleketim, bürokrat, etnisist, akademik elitler seni kellelere indirgemekle meşgul. Modern elitler Tanrı'ya değil, sayılara taparlar. (/ Jöntürkler, Jönkürtler, Muhafazakarlar)

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Bir sözcüğün ölümü demek, dünyamızın daha kısırlaşması, kemikleşmesi, yoksullaşması demektir. (/ Logos)

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Ben hiç toprağı kazmadım. Kuş yuvası aramadım, ot toplamadım, kuşlara taş atmadım. Ama kitaplar benim kuşların, yuvalarım, ahırım ve tarlalarımdı. Kitaplık aynada yansıyan dünyaydı; dünyanın sonsuz büyüklüğünü, değişikliği, önceden bilinmezliği vardı onda. (/ Sözcükler)