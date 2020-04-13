Televizyon kanallarında, telefon konuşmalarına, mesajlaşmalara bakıyorum...

Hepimiz salgın sonrası günlerde dünyanın alacağı şekli konuşuyoruz.

Gelecek üzerine iddialaşanlar, çatışanlar, takım tutar gibi ayrışanlar, hepsi var.

Söylemesi de havalı...

Post-corona dünya...

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Tamam!Bunları elbette konuşmalıyız. Zaten o günler geldiğinde de harıl harıl tartışıyor olacağız.Ama yaptığımız şey biraz da "" değil mi?Bugünden kaçış.Başını öte yana çeviriş.( Yani insan ruhunun en sıkı savunma mekanizmalarından biri; hani "replacement" dedikleri!)Bir tür teselli arayışı hatta.Amabizi hemen bugündenileriye taşır mı?

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Bir virüs tak diye durdurdu.Belki virüs bahane, "" demek daha doğrudur. Onu sonra anlayacağız ya da hiç bilemeyeceğiz.Ama şu çok açık...Çok büyük savaşlar yaşadık geçen yüzyılda.Büyük acılar çekildi.Yine gelişen düzen hiç böyle "çekilmemişti. Kaldı ki, savaşlar endüstriden gündelik hayata her şeye hız katar.Oysa şimdi "" oluyor!

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Sürekli artan biçimde hızlanan bir dünyadan şikayet edenler bile şimdi şaşkınlar.Bir de şu var..., diyorum.Keşke salgından hemen öncesine kadar ne haltlar ettiğimizi de konuşsak, tartışsak, dersler çıkarsak..." diye hesap edip duruyoruz ya...Biraz da...Corona öncesinde...Asla tartışmaya açmadığımız ekonomik modellerle, egemen düşünce kalıpları ve adalet anlayışıyla, vahşi hırs ve rekabete hiç engel koymayan ve gündelik hayatı "işletme"ye çeviren hayat algımızlatartışsak, doğru olmaz mı?Yeni bir dünya olacaksa, bu hesaplaşmalardan sonra olur.Yoksakör, topal ilerlemeyeçalışırız.